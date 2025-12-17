Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Циан" рассказал о росте цен на новостройки в крупных городах России - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/tsian-865629371.html
"Циан" рассказал о росте цен на новостройки в крупных городах России
"Циан" рассказал о росте цен на новостройки в крупных городах России - 17.12.2025, ПРАЙМ
"Циан" рассказал о росте цен на новостройки в крупных городах России
Разрыв цен между новостройками и вторичной недвижимостью в крупных городах России достиг 27%, увеличившись за год на 7 процентных пунктов, рассказали РИА... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T10:31+0300
2025-12-17T10:31+0300
недвижимость
бизнес
россия
набережные челны
рф
севастополь
циан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_0:88:3326:1960_1920x0_80_0_0_d42902033512807aaa738ae49a3bf0da.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разрыв цен между новостройками и вторичной недвижимостью в крупных городах России достиг 27%, увеличившись за год на 7 процентных пунктов, рассказали РИА Недвижимость в "Циане", который проанализировал 40 ключевых локаций. "Новостройки в крупных городах РФ уже более чем на четверть (на 27%) дороже готового жилья. Полгода назад разница была меньше – 23%, год назад еще меньше – 20%. Первичка дорожает быстрее вторички. За последний год "квадрат" в новостройках увеличился в цене в среднем на 14%, а "квадрат" на вторичном рынке – на 8%", – отметил собеседник агентства. По подсчетам платформы, сильнее всего – на 33% процентных пункта – разрыв увеличился в Севастополе (до 35%), Барнауле (до 52%) и Набережных Челнах (до 52%). "Сама разница между первичным и вторичным рынками максимальна в Новокузнецке, Челябинске, Барнауле, Набережных Челнах, Тольятти – там новостройки дороже на 50-61%. В этих городах небольшие объемы первичного рынка в расчете на одного жителя и большая доля морально устаревшего жилого фонда на вторичке. Минимальные показатели в Калининграде и Ставрополе – цены в сегментах сопоставимы (превышение всего на 0,4-0,5%, ред.)", – добавил представитель "Циана". По его данным, в Москве новостройки дороже вторички на 30% (+21 процентный пункт за год), в Санкт-Петербурге – на 24% (+9 процентных пунктов). Кроме того, по статистике платформы, к концу 2025 год среди исследованных локаций не осталось городов, где цены на вторичное жилье выше, чем на новостройки. В 2026 году разрыв между сегментами продолжит увеличиваться.
набережные челны
рф
севастополь
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111513_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_c029a0ea4e8c525c87176f4c83f23433.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, россия, набережные челны, рф, севастополь, циан
Недвижимость, Бизнес, РОССИЯ, Набережные челны, РФ, СЕВАСТОПОЛЬ, ЦИАН
10:31 17.12.2025
 
"Циан" рассказал о росте цен на новостройки в крупных городах России

"Циан": разрыв цен между новостройками и вторичкой в крупных городах РФ достиг 27%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разрыв цен между новостройками и вторичной недвижимостью в крупных городах России достиг 27%, увеличившись за год на 7 процентных пунктов, рассказали РИА Недвижимость в "Циане", который проанализировал 40 ключевых локаций.
"Новостройки в крупных городах РФ уже более чем на четверть (на 27%) дороже готового жилья. Полгода назад разница была меньше – 23%, год назад еще меньше – 20%. Первичка дорожает быстрее вторички. За последний год "квадрат" в новостройках увеличился в цене в среднем на 14%, а "квадрат" на вторичном рынке – на 8%", – отметил собеседник агентства.
По подсчетам платформы, сильнее всего – на 33% процентных пункта – разрыв увеличился в Севастополе (до 35%), Барнауле (до 52%) и Набережных Челнах (до 52%).
"Сама разница между первичным и вторичным рынками максимальна в Новокузнецке, Челябинске, Барнауле, Набережных Челнах, Тольятти – там новостройки дороже на 50-61%. В этих городах небольшие объемы первичного рынка в расчете на одного жителя и большая доля морально устаревшего жилого фонда на вторичке. Минимальные показатели в Калининграде и Ставрополе – цены в сегментах сопоставимы (превышение всего на 0,4-0,5%, ред.)", – добавил представитель "Циана".
По его данным, в Москве новостройки дороже вторички на 30% (+21 процентный пункт за год), в Санкт-Петербурге – на 24% (+9 процентных пунктов).
Кроме того, по статистике платформы, к концу 2025 год среди исследованных локаций не осталось городов, где цены на вторичное жилье выше, чем на новостройки. В 2026 году разрыв между сегментами продолжит увеличиваться.
 
НедвижимостьБизнесРОССИЯНабережные челныРФСЕВАСТОПОЛЬЦИАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала