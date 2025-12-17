https://1prime.ru/20251217/tsian-865629371.html

"Циан" рассказал о росте цен на новостройки в крупных городах России

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разрыв цен между новостройками и вторичной недвижимостью в крупных городах России достиг 27%, увеличившись за год на 7 процентных пунктов, рассказали РИА Недвижимость в "Циане", который проанализировал 40 ключевых локаций. "Новостройки в крупных городах РФ уже более чем на четверть (на 27%) дороже готового жилья. Полгода назад разница была меньше – 23%, год назад еще меньше – 20%. Первичка дорожает быстрее вторички. За последний год "квадрат" в новостройках увеличился в цене в среднем на 14%, а "квадрат" на вторичном рынке – на 8%", – отметил собеседник агентства. По подсчетам платформы, сильнее всего – на 33% процентных пункта – разрыв увеличился в Севастополе (до 35%), Барнауле (до 52%) и Набережных Челнах (до 52%). "Сама разница между первичным и вторичным рынками максимальна в Новокузнецке, Челябинске, Барнауле, Набережных Челнах, Тольятти – там новостройки дороже на 50-61%. В этих городах небольшие объемы первичного рынка в расчете на одного жителя и большая доля морально устаревшего жилого фонда на вторичке. Минимальные показатели в Калининграде и Ставрополе – цены в сегментах сопоставимы (превышение всего на 0,4-0,5%, ред.)", – добавил представитель "Циана". По его данным, в Москве новостройки дороже вторички на 30% (+21 процентный пункт за год), в Санкт-Петербурге – на 24% (+9 процентных пунктов). Кроме того, по статистике платформы, к концу 2025 год среди исследованных локаций не осталось городов, где цены на вторичное жилье выше, чем на новостройки. В 2026 году разрыв между сегментами продолжит увеличиваться.

