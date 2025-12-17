"Циан" рассказал о росте цен на новостройки в крупных городах России
"Циан": разрыв цен между новостройками и вторичкой в крупных городах РФ достиг 27%
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Разрыв цен между новостройками и вторичной недвижимостью в крупных городах России достиг 27%, увеличившись за год на 7 процентных пунктов, рассказали РИА Недвижимость в "Циане", который проанализировал 40 ключевых локаций.
"Новостройки в крупных городах РФ уже более чем на четверть (на 27%) дороже готового жилья. Полгода назад разница была меньше – 23%, год назад еще меньше – 20%. Первичка дорожает быстрее вторички. За последний год "квадрат" в новостройках увеличился в цене в среднем на 14%, а "квадрат" на вторичном рынке – на 8%", – отметил собеседник агентства.
По подсчетам платформы, сильнее всего – на 33% процентных пункта – разрыв увеличился в Севастополе (до 35%), Барнауле (до 52%) и Набережных Челнах (до 52%).
"Сама разница между первичным и вторичным рынками максимальна в Новокузнецке, Челябинске, Барнауле, Набережных Челнах, Тольятти – там новостройки дороже на 50-61%. В этих городах небольшие объемы первичного рынка в расчете на одного жителя и большая доля морально устаревшего жилого фонда на вторичке. Минимальные показатели в Калининграде и Ставрополе – цены в сегментах сопоставимы (превышение всего на 0,4-0,5%, ред.)", – добавил представитель "Циана".
По его данным, в Москве новостройки дороже вторички на 30% (+21 процентный пункт за год), в Санкт-Петербурге – на 24% (+9 процентных пунктов).
Кроме того, по статистике платформы, к концу 2025 год среди исследованных локаций не осталось городов, где цены на вторичное жилье выше, чем на новостройки. В 2026 году разрыв между сегментами продолжит увеличиваться.