Курс юаня на Мосбирже повысился за сессию до 11,40 рубля
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 11,40 рубля.
