Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/agentstvo-865668847.html
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной
Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T12:35+0300
2025-12-18T12:35+0300
недвижимость
бизнес
финансы
дубай
лондон
циан
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861954584_0:522:1337:1274_1920x0_80_0_0_1f230a0c8b65b06f91cb61d4090643b7.jpg
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда России. "13 мая 2024 г. информация о продаже квартиры была размещена на платформе "Циан" агентством недвижимости Whitewill... По результатам осмотра квартиры 20 мая 2024 г. Лурье и ее доверенным лицом было сообщено… фактически оказывающему услуги риелтора от лица агентства недвижимости Whitewill для Долиной Л.А. о готовности приобрести указанное жилое помещение", – указано в тексте. Агентство недвижимости Whitewill занимается продажей элитного жилья, имеет офисы в Дубае и Лондоне, говорится на официальном сайте компании. В мае агентство попало в топ-3 на сайте "Циан" по количеству просмотров.
https://1prime.ru/20251218/dolina-865667123.html
дубай
лондон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861954584_0:396:1337:1399_1920x0_80_0_0_6c9bc9ddd7dc5ebf1bc6aeffad18210d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, финансы, дубай, лондон, циан, верховный суд
Недвижимость, Бизнес, Финансы, Дубай, ЛОНДОН, ЦИАН, Верховный суд
12:35 18.12.2025
 
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной

Продажей квартиры Долиной занималось агентство Whitewill

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина.
Певица Лариса Долина. - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Певица Лариса Долина.. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда России.
"13 мая 2024 г. информация о продаже квартиры была размещена на платформе "Циан" агентством недвижимости Whitewill... По результатам осмотра квартиры 20 мая 2024 г. Лурье и ее доверенным лицом было сообщено… фактически оказывающему услуги риелтора от лица агентства недвижимости Whitewill для Долиной Л.А. о готовности приобрести указанное жилое помещение", – указано в тексте.
Агентство недвижимости Whitewill занимается продажей элитного жилья, имеет офисы в Дубае и Лондоне, говорится на официальном сайте компании. В мае агентство попало в топ-3 на сайте "Циан" по количеству просмотров.
Певица Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Долина не знала о современных формах мошенничества, сообщили в суде
11:38
 
НедвижимостьБизнесФинансыДубайЛОНДОНЦИАНВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала