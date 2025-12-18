https://1prime.ru/20251218/agentstvo-865668847.html
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ
Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной
Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда... | 18.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда России. "13 мая 2024 г. информация о продаже квартиры была размещена на платформе "Циан" агентством недвижимости Whitewill... По результатам осмотра квартиры 20 мая 2024 г. Лурье и ее доверенным лицом было сообщено… фактически оказывающему услуги риелтора от лица агентства недвижимости Whitewill для Долиной Л.А. о готовности приобрести указанное жилое помещение", – указано в тексте. Агентство недвижимости Whitewill занимается продажей элитного жилья, имеет офисы в Дубае и Лондоне, говорится на официальном сайте компании. В мае агентство попало в топ-3 на сайте "Циан" по количеству просмотров.
