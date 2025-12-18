https://1prime.ru/20251218/agentstvo-865668847.html

Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной

Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной - 18.12.2025, ПРАЙМ

Верховный суд назвал агентство, занимавшееся продажей квартиры Долиной

Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T12:35+0300

2025-12-18T12:35+0300

2025-12-18T12:35+0300

недвижимость

бизнес

финансы

дубай

лондон

циан

верховный суд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861954584_0:522:1337:1274_1920x0_80_0_0_1f230a0c8b65b06f91cb61d4090643b7.jpg

МОСКВА, 18 дек – ПРАЙМ. Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда России. "13 мая 2024 г. информация о продаже квартиры была размещена на платформе "Циан" агентством недвижимости Whitewill... По результатам осмотра квартиры 20 мая 2024 г. Лурье и ее доверенным лицом было сообщено… фактически оказывающему услуги риелтора от лица агентства недвижимости Whitewill для Долиной Л.А. о готовности приобрести указанное жилое помещение", – указано в тексте. Агентство недвижимости Whitewill занимается продажей элитного жилья, имеет офисы в Дубае и Лондоне, говорится на официальном сайте компании. В мае агентство попало в топ-3 на сайте "Циан" по количеству просмотров.

https://1prime.ru/20251218/dolina-865667123.html

дубай

лондон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, финансы, дубай, лондон, циан, верховный суд