https://1prime.ru/20251218/dolina-865666734.html

Долина говорила помощнику, что квартира на самом деле не продается

Долина говорила помощнику, что квартира на самом деле не продается - 18.12.2025, ПРАЙМ

Долина говорила помощнику, что квартира на самом деле не продается

Певица Лариса Долина говорила своему помощнику, что информация о продаже ее квартиры секретная, жилье она не продает, "все фиктивно", следует из текста... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T11:24+0300

2025-12-18T11:24+0300

2025-12-18T11:24+0300

недвижимость

россия

рф

верховный суд

циан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865663364_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_106d7a7780d513731b9a5f0110fbaf93.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Певица Лариса Долина говорила своему помощнику, что информация о продаже ее квартиры секретная, жилье она не продает, "все фиктивно", следует из текста определения Верховного суда РФ. Помощник Долиной был опрошен в качестве свидетеля, пояснил, что работает с артисткой с 2001 года, они видятся почти ежедневно. В период с апреля по август 2024 года он заметил, что Долина была напряженной, а ее поведение - необычным. "В этот период от Долиной поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял. Когда (помощник - прим.) поинтересовался у Долиной о продаже квартиры, поскольку не только он, но и весь дом знал, что объявление о продаже выставлено на платформе "Циан", она сказала, что это секретная информация и что квартиру она не продает, все фиктивно, так надо и это конфиденциальная информация, нельзя, чтобы даже семья об этом знала", - изложены в определении суда слова помощника Долиной.

https://1prime.ru/20251218/dolina-865665502.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, рф, верховный суд, циан