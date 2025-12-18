https://1prime.ru/20251218/ekonomika-865691635.html

Силуанов подчеркнул необходимость обеления экономики на всех уровнях

Силуанов подчеркнул необходимость обеления экономики на всех уровнях

Задача по обелению экономики в России в 2026 году стоит как на федеральном уровне, так и на региональном, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Задача по обелению экономики в России в 2026 году стоит как на федеральном уровне, так и на региональном, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Министр принял участие в заседании совместной коллегии финансовых, казначейских и налоговых органов Республики Татарстан по итогам ожидаемого исполнения консолидированного бюджета региона за 2025 год и по задачам на 2026 год. "Хочу сказать, что на следующий год из таких оперативных задач мы на правительстве сейчас приняли решение о плане мероприятий по обелению экономики. Нам всем нужно. И на федеральном уровне, и на региональном", - сказал Силуанов. "Здесь нам надо посмотреть, какие серые зоны, как мы занимаемся безналоговым ввозом товаров из других стран, в том числе из ЕАЭС. НДС где-то занижается, номенклатура товаров не соответствует тем документам, которые ввозятся. Во всяком случае все эти товары в безналоговом режиме оказываются на полках наших магазинов, маркетплейсов", - пояснил министр. "Ставим задачу о работе с так называемым безналоговым оборотом внутри страны. Снижение доли теневой экономики, сегодня у нас 10-12% от валового внутреннего продукта, казалось бы небольшой по сравнению с другими странами, но тем не менее. Задача по снижению этого показателя точно есть", - сказал Силуанов. Ранее в декабре заместитель председателя правительства РФ Александр Новак озвучил, что план по обелению экономики состоит из следующих шести разделов по секторам, где проблема стоит наиболее остро: торговля в рамках ЕАЭС, внутренний рынок товаров (работ, услуг), рынок труда, оборот наличных денежных средств и цифровых валют, нелегальное кредитование, рынки табачной и никотинсодержащей продукции. Бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, а также вывоз золота в слитках в 2026 году будет исключен, также отмечал Новак.

