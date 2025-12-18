https://1prime.ru/20251218/japonija-865657933.html

ТОКИО, 18 дек – ПРАЙМ. Правительство Японии положительно оценивает решение США продлить до июня 2026 года исключения из санкционного режима в отношении операций, связанных с проектом "Сахалин-2", который имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны, следует из заявления генсека японского кабмина Минору Кихары. Минфин США в среду разрешил финансовые операции, связанные с транспортировкой в Японию нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2". Отмечалось, что все сделки, связанные с морской транспортировкой сырой нефти, добываемой в рамках проекта "Сахалин-2", разрешены вплоть до 18 июня 2026 года при условии, что транспортировка осуществляется исключительно в Японию. "Мы последовательно разъясняли США и другим странам "большой семерки" относительно значимости сахалинских проектов и считаем, что понимание позиции Японии с точки зрения энергетической безопасности было получено", — заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии. Комментируя решение американской стороны, Кихара подчеркнул, что продление исключений из западных санкций, связанных с сахалинскими проектами, было реализовано "надлежащим образом". "Обеспечение поставок СПГ из-за рубежа, в том числе с проектов на Сахалине, имеет крайне важное значение для энергетической безопасности Японии. Мы продолжим тесное взаимодействие со странами G7 и международным сообществом, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения и не допустить перебоев", — подчеркнул он. Япония поставляет из России примерно 9% от всего объема импортируемого в страну СПГ. Осенью министр финансов США Скотт Бессент написал в соцсети Х, что на встрече с японским коллегой Кацунобу Като обсудил "важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, а также ожидания администрации того, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители". Также, по данным японских СМИ, вопрос о российских проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" был поднят во время визита президента США Дональда Трампа в Токио. Трамп вновь призвал Японию присоединиться к усилиям стран G7 по запрету импорта российского газа, направленным на усиление давления на Москву. В ответ премьер-министр Санаэ Такаити пояснила, что отказ от российского СПГ нанес бы серьёзный ущерб стабильности энергоснабжения страны. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

