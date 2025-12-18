Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы - 18.12.2025
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы - 18.12.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы
Цены на нефть в четверг утром растут, участники рынка продолжают оценивать риски для поставок сырья, связанные с блокадой США венесуэльских нефтяных танкеров,... | 18.12.2025, ПРАЙМ
08:16 18.12.2025
 
Нефть дорожает на опасениях перебоев с поставками из Венесуэлы

Нефть дорожает на ожиданиях сокращения экспорта из Венесуэлы из-за блокады США

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг утром растут, участники рынка продолжают оценивать риски для поставок сырья, связанные с блокадой США венесуэльских нефтяных танкеров, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.08 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,62% относительно уровня предыдущего закрытия, до 60,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,68%, до 56,2 доллара.
Нефтяные цены растут в ожидании возможного сокращения экспорта из Венесуэлы. По-прежнему под вопросом, как именно будет обеспечиваться блокада президента США Дональда Трампа и распространится ли она на суда, не находящиеся под санкциями, приводит агентство Рейтер мнение участников нефтяного рынка.
Ранее президент США пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Аналитик предрек снижение на нефть в 2026 году
Вчера, 21:48
Вчера, 21:48
 
Экономика Нефть Рынок США ВЕНЕСУЭЛА ВАШИНГТОН Дональд Трамп
 
 
