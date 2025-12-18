https://1prime.ru/20251218/neft-865676140.html
Цены на нефть стабилизируются после утреннего роста
Цены на нефть стабилизируются после утреннего роста - 18.12.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть стабилизируются после утреннего роста
Цены на нефть в четверг днем демонстрируют разнонаправленную околонулевую динамику после утреннего слабого роста, свидетельствуют данные торгов. | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T15:14+0300
2025-12-18T15:14+0300
2025-12-18T15:14+0300
экономика
нефть
рынок
сша
венесуэла
китай
дональд трамп
ing
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем демонстрируют разнонаправленную околонулевую динамику после утреннего слабого роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.43 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до 59,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - растёт на 0,04%, до 55,83 доллара. Утром нефть дорожала более чем на 0,5%. Инвесторы продолжают оценивать ситуация в мире. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Согласно подсчетам аналитиков ING, который приводит агентство Рейтер, блокада Венесуэлы может повлиять на ее экспорт нефти в объеме 600 тысяч баррелей в сутки, в основном в Китай, при этом экспорт в США в размере 160 тысяч баррелей в сутки, скорее всего, продолжится.
https://1prime.ru/20251218/zoloto-865672023.html
сша
венесуэла
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, венесуэла, китай, дональд трамп, ing
Экономика, Нефть, Рынок, США, ВЕНЕСУЭЛА, КИТАЙ, Дональд Трамп, ING
Цены на нефть стабилизируются после утреннего роста
Цены на нефть демонстрируют разнонаправленную околонулевую динамику