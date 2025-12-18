Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть стабилизируются после утреннего роста - 18.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251218/neft-865676140.html
Цены на нефть стабилизируются после утреннего роста
2025-12-18T15:14+0300
2025-12-18T15:14+0300
экономика
нефть
рынок
сша
венесуэла
китай
дональд трамп
ing
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем демонстрируют разнонаправленную околонулевую динамику после утреннего слабого роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.43 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до 59,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - растёт на 0,04%, до 55,83 доллара. Утром нефть дорожала более чем на 0,5%. Инвесторы продолжают оценивать ситуация в мире. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Согласно подсчетам аналитиков ING, который приводит агентство Рейтер, блокада Венесуэлы может повлиять на ее экспорт нефти в объеме 600 тысяч баррелей в сутки, в основном в Китай, при этом экспорт в США в размере 160 тысяч баррелей в сутки, скорее всего, продолжится.
сша
венесуэла
китай
нефть, рынок, сша, венесуэла, китай, дональд трамп, ing
© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем демонстрируют разнонаправленную околонулевую динамику после утреннего слабого роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.43 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до 59,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - растёт на 0,04%, до 55,83 доллара.
Утром нефть дорожала более чем на 0,5%.
Инвесторы продолжают оценивать ситуация в мире. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Согласно подсчетам аналитиков ING, который приводит агентство Рейтер, блокада Венесуэлы может повлиять на ее экспорт нефти в объеме 600 тысяч баррелей в сутки, в основном в Китай, при этом экспорт в США в размере 160 тысяч баррелей в сутки, скорее всего, продолжится.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
