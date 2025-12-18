https://1prime.ru/20251218/neft-865676140.html

Цены на нефть стабилизируются после утреннего роста

Цены на нефть в четверг днем демонстрируют разнонаправленную околонулевую динамику после утреннего слабого роста, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг днем демонстрируют разнонаправленную околонулевую динамику после утреннего слабого роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.43 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,05% относительно уровня предыдущего закрытия, до 59,65 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - растёт на 0,04%, до 55,83 доллара. Утром нефть дорожала более чем на 0,5%. Инвесторы продолжают оценивать ситуация в мире. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. Согласно подсчетам аналитиков ING, который приводит агентство Рейтер, блокада Венесуэлы может повлиять на ее экспорт нефти в объеме 600 тысяч баррелей в сутки, в основном в Китай, при этом экспорт в США в размере 160 тысяч баррелей в сутки, скорее всего, продолжится.

