https://1prime.ru/20251218/neft-865690228.html

СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы

СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы - 18.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы

Американский нефтегазовый гигант Chevron планирует экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы после заявлений президента США Дональда Трампа по... | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T21:39+0300

2025-12-18T21:39+0300

2025-12-18T21:39+0300

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

chevron

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron планирует экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы после заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации в стране, сообщило агентство Блумберг. "Chevron готовится экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы, на следующий день после того, как президент Дональд Трамп обвинил эту страну в использовании доходов от продажи нефти для финансирования наркотрафика и терроризма", - пишет агентство. Как пишет Блумберг со ссылкой на собственные данные по отслеживанию танкеров, Chevron, которая имеет лицензию США на добычу нефти в Венесуэле и ее экспорт, завершила погрузку на судно Searuby и в настоящее время загружает еще один груз на судно Minerva Astra. В среду Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от боливарианской республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.

https://1prime.ru/20251218/postpred-865656414.html

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, chevron, мировая экономика