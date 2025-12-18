Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-18T21:39+0300
2025-12-18T21:39+0300
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
chevron
мировая экономика
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron планирует экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы после заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации в стране, сообщило агентство Блумберг. "Chevron готовится экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы, на следующий день после того, как президент Дональд Трамп обвинил эту страну в использовании доходов от продажи нефти для финансирования наркотрафика и терроризма", - пишет агентство. Как пишет Блумберг со ссылкой на собственные данные по отслеживанию танкеров, Chevron, которая имеет лицензию США на добычу нефти в Венесуэле и ее экспорт, завершила погрузку на судно Searuby и в настоящее время загружает еще один груз на судно Minerva Astra. В среду Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от боливарианской республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, chevron, мировая экономика
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Chevron, Мировая экономика
21:39 18.12.2025
 
СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы

Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron планирует экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы после заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации в стране, сообщило агентство Блумберг.
"Chevron готовится экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы, на следующий день после того, как президент Дональд Трамп обвинил эту страну в использовании доходов от продажи нефти для финансирования наркотрафика и терроризма", - пишет агентство.
Как пишет Блумберг со ссылкой на собственные данные по отслеживанию танкеров, Chevron, которая имеет лицензию США на добычу нефти в Венесуэле и ее экспорт, завершила погрузку на судно Searuby и в настоящее время загружает еще один груз на судно Minerva Astra.
В среду Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от боливарианской республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть
