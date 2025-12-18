https://1prime.ru/20251218/neft-865690228.html
СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы
СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы - 18.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы
Американский нефтегазовый гигант Chevron планирует экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы после заявлений президента США Дональда Трампа по... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T21:39+0300
2025-12-18T21:39+0300
2025-12-18T21:39+0300
нефть
венесуэла
сша
дональд трамп
chevron
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Американский нефтегазовый гигант Chevron планирует экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы после заявлений президента США Дональда Трампа по ситуации в стране, сообщило агентство Блумберг. "Chevron готовится экспортировать 1 миллион баррелей нефти из Венесуэлы, на следующий день после того, как президент Дональд Трамп обвинил эту страну в использовании доходов от продажи нефти для финансирования наркотрафика и терроризма", - пишет агентство. Как пишет Блумберг со ссылкой на собственные данные по отслеживанию танкеров, Chevron, которая имеет лицензию США на добычу нефти в Венесуэле и ее экспорт, завершила погрузку на судно Searuby и в настоящее время загружает еще один груз на судно Minerva Astra. В среду Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от боливарианской республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах.
https://1prime.ru/20251218/postpred-865656414.html
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, chevron, мировая экономика
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, США, Дональд Трамп, Chevron, Мировая экономика
СМИ: Chevron планирует экспортировать миллион баррелей нефти из Венесуэлы
Bloomberg: Chevron планирует экспортировать из Венесуэлы миллион баррелей нефти