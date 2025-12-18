https://1prime.ru/20251218/peregovory-865653639.html

Россия и США могут провести переговоры на выходных, пишет Politico

спецоперация на украине

мировая экономика

сша

киев

рф

владимир путин

юрий ушаков

стив уиткофф

politico

ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Представители России и Соединенных Штатов могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. "По словам двух источников, знакомых с ситуацией, представители США и России, как ожидается, встретятся в Майами в эти выходные в рамках усилий администрации (президента США Дональда - ред.) Трампа по прекращению почти четырёхлетней войны между Киевом и Москвой", - сообщает издание. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

сша

киев

рф

