Постпред Венесуэлы в ООН назвал бредом притязания США на нефть

ООН, 18 дек – ПРАЙМ. Постпред Венесуэлы в ООН Самуэль Монкада назвал безумной идей и бредом притязания США на нефть и активы латиноамериканской страны, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний президента США Дональда Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки. "В истории Венесуэлы никогда ранее глава государства и/или правительства иностранной державы не выдвигал безумную идею о том, что венесуэльская национальная территория, включая ее нефтяные месторождения и другие активы, принадлежит им. Этот бред усиливается ультиматумом о том, что если Венесуэла не подчинится его воле, наша страна будет подвергнута нападению их вооруженных сил", – говорится в письме, направленном на имя председателя СБ ООН (Словении). Венесуэла на этом фоне также обвиняет американского президента Дональда Трампа в нарушении суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

