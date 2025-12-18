https://1prime.ru/20251218/rossija-865659312.html

Россия открыта для китайских компаний, готовых локализовать производство

2025-12-18T07:43+0300

Пекин, 18 дек - ПРАЙМ. Россия открыта для китайских компаний, готовых локализовать производство на территории РФ, и предлагает КНР уходить от схемы простой купли-продажи к созданию совместных предприятий, заявил в четверг торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский. "Основные ориентиры нашей работы на ближайшие годы определены в соответствии с национальными целями развития, которые обозначены президентом России Владимиром Путиным. Перед промышленностью поставлены амбициозные задачи увеличить к 2030 году валовую добавленную стоимость на 40% и в два раза нарастить объем частных инвестиций в НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - ред.)", - заявил Дахновский, выступая на открытии конференции "Возможности и стратегии сотрудничества между Россией и Китаем в сфере медицинских изделий и техники". Как указал торгпред, с учетом этого в РФ готовятся новые национальные проекты технологического лидерства, которые обеспечат ускоренное развитие всех высокотехнологичных отраслей. "Реализация столь масштабных планов требует еще большей координации усилий государства и бизнеса, а также расширения промышленной кооперации с дружественными странами, в первую очередь с КНР", - подчеркнул он. Дахновский заявил, что Россия открыта для китайских компаний, готовых локализовать производство на ее территории. "В текущих условиях российская сторона предлагает менять формат работы - уходить от схемы простой купли-продажи к созданию совместных предприятий и индустриальной интеграции", - добавил Дахновский. Торгпред сообщил, что на территории России уже реализуется ряд проектов по локализации производства востребованного медицинского оборудования китайских компаний, и вместе с тем наблюдается высокий уровень заинтересованности в обмене опытом и взаимодействии в сфере технологических инноваций в этой области медицинского оборудования. "Увеличение спроса и объемов производства сопровождается и повышенной инвестиционной активностью бизнеса в обрабатывающей промышленности", - указал он. Дахновский отметил, что модернизировать и открывать новые производства помогает российский Фонд развития промышленности, который с начала своей работы в 2014 году поддержал более 1,6 тысячи проектов на 540 миллиардов рублей, и около половины из них вышли на серийный выпуск.

Новости

