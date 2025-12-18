https://1prime.ru/20251218/sanktsii-865672492.html
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Евросоюз расширил санкции против России, добавил в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти, говорится в заявлении Совета ЕС. "Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 41 судна, входящих в состав теневого флота нефтяных танкеров, вносящих вклад в доходы России от энергоносителей", - указывается в сообщении. Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг. Сообщается, что общее число морских судов под антироссийскими санкциями приблизилось к 600. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
