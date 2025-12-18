https://1prime.ru/20251218/sanktsii-865672492.html

Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз расширил санкции против России - 18.12.2025, ПРАЙМ

Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз расширил санкции против России, добавил в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти, говорится в заявлении Совета ЕС. | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T13:51+0300

2025-12-18T13:51+0300

2025-12-18T13:51+0300

нефть

бизнес

запад

рф

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - ПРАЙМ. Евросоюз расширил санкции против России, добавил в черный список еще 41 морское судно за якобы перевозку российской нефти, говорится в заявлении Совета ЕС. "Сегодня Совет ввел ограничительные меры в отношении 41 судна, входящих в состав теневого флота нефтяных танкеров, вносящих вклад в доходы России от энергоносителей", - указывается в сообщении. Этим танкерам запрещен вход в европейские порты и оказание услуг. Сообщается, что общее число морских судов под антироссийскими санкциями приблизилось к 600. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20251217/sanktsii-865633857.html

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, бизнес, запад, рф, владимир путин, ес