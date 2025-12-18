Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении срока заключения Болсонару - 18.12.2025, ПРАЙМ
Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении срока заключения Болсонару
Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении срока заключения Болсонару - 18.12.2025, ПРАЙМ
Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении срока заключения Болсонару
Парламент Бразилии одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщила пресс-служба... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T03:41+0300
2025-12-18T03:41+0300
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - ПРАЙМ. Парламент Бразилии одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщила пресс-служба сената. "В среду сенат одобрил на пленарном заседании законопроект о сокращении сроков заключения для лиц, осужденных за участие в попытках государственного переворота 8 января 2023 года. За законопроект проголосовали 48 человек, против — 25, один воздержался", - говорится в сообщении. Ранее законопроект был одобрен палатой депутатов. Теперь он поступит на подпись президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. "Срок заключения бывшего президента может быть сокращен с семи лет до чуть более двух лет в условиях закрытого режима тюрьмы", - отметили в пресс-службе сената. Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
03:41 18.12.2025
 
Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении срока заключения Болсонару

Сенат Бразилии одобрил законопроект о сокращении срока заключения экс-президента Болсонару

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - ПРАЙМ. Парламент Бразилии одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщила пресс-служба сената.
"В среду сенат одобрил на пленарном заседании законопроект о сокращении сроков заключения для лиц, осужденных за участие в попытках государственного переворота 8 января 2023 года. За законопроект проголосовали 48 человек, против — 25, один воздержался", - говорится в сообщении.
Ранее законопроект был одобрен палатой депутатов. Теперь он поступит на подпись президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
"Срок заключения бывшего президента может быть сокращен с семи лет до чуть более двух лет в условиях закрытого режима тюрьмы", - отметили в пресс-службе сената.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
 
