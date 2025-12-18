Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США пока не рассматривают возможность возвращения в Венесуэлу - 18.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251218/ssha-865654685.html
СМИ: США пока не рассматривают возможность возвращения в Венесуэлу
2025-12-18T01:34+0300
2025-12-18T01:34+0300
нефть
энергетика
экономика
венесуэла
сша
техас
дональд трамп
николас мадуро
politico
pdvsa
ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Американские нефтяные компании пока не рассматривают возможность возвращения в Венесуэлу, несмотря на запросы администрации президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на источники. "Было положено начало контактам с отраслью по вопросу возможного возвращения в Венесуэлу. Но, откровенно говоря, со стороны нефтяной отрасли интерес невелик, в связи с более низкими ценами на нефть и наличием более привлекательных месторождений в других регионах мира", - цитирует Politico одного из людей, знакомых с ситуацией. По информации издания, одним из сторонников усилий властей США является бывший руководитель венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA Эван Ромеро, который сейчас работает консультантом в Хьюстоне, штат Техас. Как заявил один из источников, Ромеро был "связующим звеном в обсуждениях санкций" против Венесуэлы, организованных госдепом США. По словам двух источников, контакты с представителями нефтяной отрасли были начаты лишь недавно. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.
венесуэла
сша
техас
нефть, венесуэла, сша, техас, дональд трамп, николас мадуро, politico, pdvsa, nbc
Нефть, Энергетика, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ТЕХАС, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Politico, PDVSA, NBC
01:34 18.12.2025
 
СМИ: США пока не рассматривают возможность возвращения в Венесуэлу

Politico: нефтяные компании США пока не рассматривают возможность возвращения в Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 18 дек - ПРАЙМ. Американские нефтяные компании пока не рассматривают возможность возвращения в Венесуэлу, несмотря на запросы администрации президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
"Было положено начало контактам с отраслью по вопросу возможного возвращения в Венесуэлу. Но, откровенно говоря, со стороны нефтяной отрасли интерес невелик, в связи с более низкими ценами на нефть и наличием более привлекательных месторождений в других регионах мира", - цитирует Politico одного из людей, знакомых с ситуацией.
По информации издания, одним из сторонников усилий властей США является бывший руководитель венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA Эван Ромеро, который сейчас работает консультантом в Хьюстоне, штат Техас. Как заявил один из источников, Ромеро был "связующим звеном в обсуждениях санкций" против Венесуэлы, организованных госдепом США.
По словам двух источников, контакты с представителями нефтяной отрасли были начаты лишь недавно.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьВЕНЕСУЭЛАСШАТЕХАСДональд ТрампНиколас МадуроPoliticoPDVSANBC
 
 
