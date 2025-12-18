https://1prime.ru/20251218/ukraina-865658187.html
Зеленский внезапно внес изменение в план визита в Польшу
МОСКВА, 18 декабря — РИА Новости. Владимир Зеленский внес внезапные коррективы в график своего визита в Варшаву, добавив встречу со спикером польского парламента Вложимежем Чажастым, сообщает польское издание Fakt. "Владимир Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу (19 декабря). Эту дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с Каролем Навроцким. Оказывается, украинский президент также проведет встречу с Вложимежем Чажастым", — говорится в публикации. Как отметил глава канцелярии Сейма Марек Сивец, визит Зеленского в польский парламент подчеркивает значимость сотрудничества с Киевом для Варшавы. Спикер польского сейма Вложимеж Чажастый подтвердил приезд Владимира Зеленского в Варшаву на пятницу.Ранее Зеленский предложил Каролю Навроцкому посетить Киев, так как пока тот, в отличие от своего предшественника Анджея Дуды, еще не бывал на Украине, но польский президент отклонил это предложение. Президентская канцелярия Польши предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали визита продолжают обсуждаться. Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными разногласиями. Основное напряжение вызвано аграрными вопросами: Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна для защиты своих фермеров, что вызвало недовольство Киева. В Польше усиливается раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущение "неблагодарности" на фоне значительной помощи. Также сохраняются исторические споры, такие как трактовка Волынской резни.
