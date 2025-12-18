Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский внезапно внес изменение в план визита в Польшу - 18.12.2025
Зеленский внезапно внес изменение в план визита в Польшу
Зеленский внезапно внес изменение в план визита в Польшу - 18.12.2025, ПРАЙМ
Зеленский внезапно внес изменение в план визита в Польшу
Владимир Зеленский внес внезапные коррективы в график своего визита в Варшаву, добавив встречу со спикером польского парламента Вложимежем Чажастым, сообщает... | 18.12.2025, ПРАЙМ
общество
киев
польша
украина
владимир зеленский
кароль навроцкий
анджей дуда
сейм
МОСКВА, 18 декабря — РИА Новости. Владимир Зеленский внес внезапные коррективы в график своего визита в Варшаву, добавив встречу со спикером польского парламента Вложимежем Чажастым, сообщает польское издание Fakt. "Владимир Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу (19 декабря). Эту дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с Каролем Навроцким. Оказывается, украинский президент также проведет встречу с Вложимежем Чажастым", — говорится в публикации. Как отметил глава канцелярии Сейма Марек Сивец, визит Зеленского в польский парламент подчеркивает значимость сотрудничества с Киевом для Варшавы. Спикер польского сейма Вложимеж Чажастый подтвердил приезд Владимира Зеленского в Варшаву на пятницу.Ранее Зеленский предложил Каролю Навроцкому посетить Киев, так как пока тот, в отличие от своего предшественника Анджея Дуды, еще не бывал на Украине, но польский президент отклонил это предложение. Президентская канцелярия Польши предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали визита продолжают обсуждаться. Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными разногласиями. Основное напряжение вызвано аграрными вопросами: Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна для защиты своих фермеров, что вызвало недовольство Киева. В Польше усиливается раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущение "неблагодарности" на фоне значительной помощи. Также сохраняются исторические споры, такие как трактовка Волынской резни.
киев
польша
украина
ПРАЙМ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
общество , киев, польша, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, анджей дуда, сейм
Общество , Киев, ПОЛЬША, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Кароль Навроцкий, Анджей Дуда, Сейм
06:50 18.12.2025
 
Зеленский внезапно внес изменение в план визита в Польшу

Fakt: Зеленский внезапно изменил график визита в Польшу

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 18 декабря — РИА Новости. Владимир Зеленский внес внезапные коррективы в график своего визита в Варшаву, добавив встречу со спикером польского парламента Вложимежем Чажастым, сообщает польское издание Fakt.
"Владимир Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу (19 декабря). Эту дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с Каролем Навроцким. Оказывается, украинский президент также проведет встречу с Вложимежем Чажастым", — говорится в публикации.
Как отметил глава канцелярии Сейма Марек Сивец, визит Зеленского в польский парламент подчеркивает значимость сотрудничества с Киевом для Варшавы.
Спикер польского сейма Вложимеж Чажастый подтвердил приезд Владимира Зеленского в Варшаву на пятницу.
Ранее Зеленский предложил Каролю Навроцкому посетить Киев, так как пока тот, в отличие от своего предшественника Анджея Дуды, еще не бывал на Украине, но польский президент отклонил это предложение. Президентская канцелярия Польши предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали визита продолжают обсуждаться.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены взаимными разногласиями. Основное напряжение вызвано аграрными вопросами: Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна для защиты своих фермеров, что вызвало недовольство Киева. В Польше усиливается раздражение из-за заявлений украинской стороны и ощущение "неблагодарности" на фоне значительной помощи. Также сохраняются исторические споры, такие как трактовка Волынской резни.
ОбществоКиевПОЛЬШАУКРАИНАВладимир ЗеленскийКароль НавроцкийАнджей ДудаСейм
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
