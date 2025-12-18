https://1prime.ru/20251218/ukraina-865682473.html

"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины

"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины

украина

укрэнерго

washington post

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко признал, что энергосистема Украины сейчас находится в своем наихудшем состоянии, сообщает портал Semafor по итогам интервью с ним. "Энергосистема Украины находится в своем наихудшем состоянии", - говорится в публикации на портале. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на чиновников писала, что украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.

украина

