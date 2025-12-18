Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины - 18.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251218/ukraina-865682473.html
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины
Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко признал, что энергосистема Украины сейчас находится в своем наихудшем... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:37+0300
2025-12-18T17:37+0300
украина
укрэнерго
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2cf490799c22c5930563ef37fe5a6ef0.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко признал, что энергосистема Украины сейчас находится в своем наихудшем состоянии, сообщает портал Semafor по итогам интервью с ним. "Энергосистема Украины находится в своем наихудшем состоянии", - говорится в публикации на портале. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на чиновников писала, что украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/20251218/fizlitsa-865679346.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_57a3ccde845adae83dfc75d1dd98defb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, укрэнерго, washington post
УКРАИНА, Укрэнерго, Washington Post
17:37 18.12.2025
 
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины

Глава "Укрэнерго" Зайченко: энергосистема Украины находится в наихудшем состоянии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко признал, что энергосистема Украины сейчас находится в своем наихудшем состоянии, сообщает портал Semafor по итогам интервью с ним.
"Энергосистема Украины находится в своем наихудшем состоянии", - говорится в публикации на портале.
В понедельник газета Washington Post со ссылкой на чиновников писала, что украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Табличка на здании Министерства финансов Украины - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
На Украине хотят обязать физлиц-предпринимателей платить НДС
16:11
 
УКРАИНАУкрэнергоWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала