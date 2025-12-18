https://1prime.ru/20251218/ukraina-865682473.html
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины - 18.12.2025, ПРАЙМ
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины
Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко признал, что энергосистема Украины сейчас находится в своем наихудшем... | 18.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-18T17:37+0300
2025-12-18T17:37+0300
2025-12-18T17:37+0300
украина
укрэнерго
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_2cf490799c22c5930563ef37fe5a6ef0.jpg
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Глава украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко признал, что энергосистема Украины сейчас находится в своем наихудшем состоянии, сообщает портал Semafor по итогам интервью с ним. "Энергосистема Украины находится в своем наихудшем состоянии", - говорится в публикации на портале. В понедельник газета Washington Post со ссылкой на чиновников писала, что украинская энергосистема находится на грани коллапса, могут выйти из строя системы передачи электроэнергии между востоком и западом Украины. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти государства рассказывали о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. Занимавшая на тот момент пост министра энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
https://1prime.ru/20251218/fizlitsa-865679346.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861543895_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_57a3ccde845adae83dfc75d1dd98defb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, укрэнерго, washington post
УКРАИНА, Укрэнерго, Washington Post
"Укрэнерго" признало наихудшее состояние энергосистемы Украины
Глава "Укрэнерго" Зайченко: энергосистема Украины находится в наихудшем состоянии