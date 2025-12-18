https://1prime.ru/20251218/venesuela-865654521.html

Венесуэла ввела военный эскорт после угрозы Трампа, пишут СМИ

Венесуэла ввела военный эскорт после угрозы Трампа, пишут СМИ - 18.12.2025, ПРАЙМ

Венесуэла ввела военный эскорт после угрозы Трампа, пишут СМИ

Венесуэла ввела военный эскорт для перевозящих нефтепродукты судов после угрозы президента США Дональда Трампа о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, пишет | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T00:58+0300

2025-12-18T00:58+0300

2025-12-18T01:05+0300

нефть

энергетика

экономика

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

такер карлсон

николас мадуро

new york times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865654521.jpg?1766009154

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Венесуэла ввела военный эскорт для перевозящих нефтепродукты судов после угрозы президента США Дональда Трампа о блокаде подсанкционных нефтяных танкеров, пишет газета New York Times со ссылкой на источники и данные отслеживания судов. Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. "Несколько судов, перевозивших нефтепродукты из Венесуэлы, отплыли от восточного побережья страны в сопровождении венесуэльского военно-морского флота в период с вечера вторника до утра среды, спустя несколько часов после того, как президент Трамп пригрозил ввести "блокаду" танкерам, находящимся под санкциями и осуществляющим там торговлю", - говорится в материале издания. По словам двух собеседников издания, правительство Венесуэлы ввело военное сопровождение в ответ на угрозы Трампа. Неназванный американский чиновник заявил газете, что Вашингтон осведомлен о военном сопровождении судов и рассматривает различные варианты действий. Газета отмечает, что пока неясно, входят ли данные суда в список тех, что находятся под санкциями США. Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, такер карлсон, николас мадуро, new york times, nbc