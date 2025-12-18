https://1prime.ru/20251218/venesuela-865656028.html

СМИ: британские танкеры перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США

СМИ: британские танкеры перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США - 18.12.2025, ПРАЙМ

СМИ: британские танкеры перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США

Три застрахованных британской компанией танкера перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатическую перепалку между Лондоном и | 18.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-18T03:38+0300

2025-12-18T03:38+0300

2025-12-18T03:38+0300

нефть

энергетика

мировая экономика

венесуэла

сша

вашингтон

дональд трамп

такер карлсон

николас мадуро

nbc

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865656028.jpg?1766018312

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Три застрахованных британской компанией танкера перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатическую перепалку между Лондоном и Вашингтоном, пишет газета Telegraph. Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. "Три танкера, застрахованные британскими страховщиками, рискуют спровоцировать дипломатический скандал с США... Суда Kelly, Rene и Marbella были замечены за откачкой нефти из главного терминала Венесуэлы в Пуэрто-Хосе, что, по всей видимости, является нарушением санкций США", - говорится в материале газеты. По данным издания, все три судна застрахованы компанией West of England P&I Club, крупным британским страховщиком морских перевозок. Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.

венесуэла

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, такер карлсон, николас мадуро, nbc