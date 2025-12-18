Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: британские танкеры перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США - 18.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: британские танкеры перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США
СМИ: британские танкеры перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США
2025-12-18T03:38+0300
2025-12-18T03:38+0300
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Три застрахованных британской компанией танкера перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатическую перепалку между Лондоном и Вашингтоном, пишет газета Telegraph. Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. "Три танкера, застрахованные британскими страховщиками, рискуют спровоцировать дипломатический скандал с США... Суда Kelly, Rene и Marbella были замечены за откачкой нефти из главного терминала Венесуэлы в Пуэрто-Хосе, что, по всей видимости, является нарушением санкций США", - говорится в материале газеты. По данным издания, все три судна застрахованы компанией West of England P&I Club, крупным британским страховщиком морских перевозок. Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.
03:38 18.12.2025
 
СМИ: британские танкеры перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Три застрахованных британской компанией танкера перевозили нефть из Венесуэлы вопреки санкциям США, что может вызвать дипломатическую перепалку между Лондоном и Вашингтоном, пишет газета Telegraph.
Американский лидер Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
"Три танкера, застрахованные британскими страховщиками, рискуют спровоцировать дипломатический скандал с США... Суда Kelly, Rene и Marbella были замечены за откачкой нефти из главного терминала Венесуэлы в Пуэрто-Хосе, что, по всей видимости, является нарушением санкций США", - говорится в материале газеты.
По данным издания, все три судна застрахованы компанией West of England P&I Club, крупным британским страховщиком морских перевозок.
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя в среду заявил, что Трамп рано утром в четверг по московскому времени может объявить о начале войны с Венесуэлой.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.
 
