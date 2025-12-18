https://1prime.ru/20251218/venesuela-865656496.html
В Венесуэле заявили, что зависимость США от нефти не знает пределов
В Венесуэле заявили, что зависимость США от нефти не знает пределов
ООН, 18 дек – ПРАЙМ. Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада на фоне притязаний США на ресурсы страны заявил, что зависимость Вашингтона от нефти на знает предела, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле невиданным ранее шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
"Зависимость США и от нефти не знает пределов, а все предлоги, выдвигавшиеся в последние недели в отношении нашей страны, были лишь дымовой завесой", – говорится в письме, направленном венесуэльским дипломатом на имя председателя СБ ООН (Словении).
Планы США на венесуэльскую нефть Монкада назвал "гигантским актом вымогательства против суверенного государства".
