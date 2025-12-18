Курс юаня слегка вырос в начале торгов на Мосбирже

https://1prime.ru/20251218/yuan-865668995.html

Курс китайской валюты в начале торгов четверга максимально повышался до 11,42 рубля, после чего замедлил темпы роста, следует из данных Московской биржи. | 18.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов четверга максимально повышался до 11,42 рубля, после чего замедлил темпы роста, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 1 копейку - до 11,41 рубля.

