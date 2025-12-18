Курс юаня к рублю на Московской бирже перешел к снижению

https://1prime.ru/20251218/yuan-865671851.html
МОСКВА, 18 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после краткосрочного утреннего инерционного роста перешел к заметному снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.03 мск падает на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11,32 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 11,29-11,42 рубля. Курс юаня пока не смог преодолеть сильное сопротивление 11,4 рубля, но не стоит рассчитывать, что эта преграда устоит надолго, считают аналитики компании "Алор брокер". Более высокий интерес к валюте может инерционно сохраниться, учитывая обилие значимых событий в концовке недели, формируя риски выхода курса юаня выше нашего текущего целевого диапазона 11-11,5 рубля, в свою очередь рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако склонны скептически смотреть на перспективы закрепления юаня на более высоких уровнях – ждем ослабления спроса со стороны импортеров ближе к концу декабря, определенную поддержку рублю может оказать и приближение даты налоговых выплат (29 декабря)", - заключает он.
