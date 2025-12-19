https://1prime.ru/20251219/avto-865672642.html
Автоэксперт предупредил об опасности умных машин зимой
Автоэксперт предупредил об опасности умных машин зимой - 19.12.2025, ПРАЙМ
Автоэксперт предупредил об опасности умных машин зимой
Современные автомобили становятся все умнее, и речь идет не только об ассистентах активной безопасности, но и о более сложных системах, включая искусственный... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T03:03+0300
2025-12-19T03:03+0300
2025-12-19T03:03+0300
авто
бизнес
егор васильев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0f/848194837_0:0:3635:2046_1920x0_80_0_0_f31c39a864db0b06c9a00618e87eb45e.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Современные автомобили становятся все умнее, и речь идет не только об ассистентах активной безопасности, но и о более сложных системах, включая искусственный интеллект. Какие проблемы могут возникать с такими авто зимой, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.По его словам, особенностью подобных систем является то, что они довольно неплохо справляются со своими задачами в условиях теплого времени года, но могут создать проблемы зимой. "Связано это с двумя факторами - низким коэффициентом сцепления шин с дорогой и проблемами с распознаванием объектов вокруг авто из-за налипания снега на датчики, камеры и лидары”, - разъяснил Васильев.Не секрет, что современные авто не дают водителю прямого доступа для воздействия на мотор, трансмиссию и коробку передач. За это отвечают умные алгоритмы, которые уже самостоятельно, исходя из текущей ситуации, определяют необходимую передачу, уровень газа и количество крутящего момента на каждом колесе. Это делается для того, чтобы в каждый момент времени обеспечивать необходимые характеристики управляемости авто.Однако в ситуации, когда коэффициент сцепления колес с поверхностью стремится к нулю, эффективность подобных алгоритмов резко снижается."Часто это приводит к тому, что автомобиль может оказаться практически неуправляемым в совершенно безобидных ситуациях", - предупреждает эксперт. Например, при попытке выехать с заснеженной парковки.Также подобные системы могут создать проблемы и при возникновении скольжения авто на высокой скорости. Ведь в большинстве ситуаций у водителя как минимум должна быть возможность воспользоваться педалью газа.Но умная электроника сделать этого просто не дает, иногда буквально провоцируя аварии.В результате складывается парадоксальная ситуация, когда современные и очень умные ассистенты активной безопасности, созданные для помощи неопытным водителям, оказываются малоэффективными. Поскольку, как правило, неопытность человека вступает в прямой конфликт с умным искусственным интеллектом."А вот с опытными водителями с хорошими профессиональными навыками эти ассистенты работают довольно неплохо", - добавляет Васильев.Также не стоит забывать о том, что в сложных погодных условиях датчики интеллектуальных ассистентов активной безопасности могут покрыться льдом и перестать выполнять свои функции. В лучшем случае это приведет к существенному снижению их эффективности. А в худшем - даже к переходу автомобиля в аварийный режим с ограничением мощности и скорости."Так что в тяжелых погодных условиях , а зима к ним точно относится, простыми машинами иногда управлять и легче и безопаснее", - заключил автоэксперт.
авто, бизнес, егор васильев
Авто, Бизнес, Егор Васильев
Автоэксперт предупредил об опасности умных машин зимой
Автоэксперт Васильев: умными машинами зимой управлять сложнее, чем простыми
