Европа не отказалась от планов в дальнейшем похитить российские активы, но временно "залегла на дно" в этом вопросе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 19.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Европа не отказалась от планов в дальнейшем похитить российские активы, но временно "залегла на дно" в этом вопросе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала. "Брюссельские воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление или кражу ("скачок" на уголовном арго), о чём старая лярва Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред.) ночью сообщила блатному европейскому сообществу. Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с замороженными активами РФ. Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не удалось "продавить своих решений на состоявшемся ночью брюссельском сборище" в вопросе поддержки Киева. "Приглашённые из ряда других стран ЕС участники отказались от взносов в европейский общак на поддержку киевских крыс", - добавил он.

