ЕС не отказался от планов по похищению активов России, считает Медведев - 19.12.2025
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, считает Медведев
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, считает Медведев - 19.12.2025, ПРАЙМ
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, считает Медведев
Европа не отказалась от планов в дальнейшем похитить российские активы, но временно "залегла на дно" в этом вопросе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T10:48+0300
2025-12-19T10:48+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Европа не отказалась от планов в дальнейшем похитить российские активы, но временно "залегла на дно" в этом вопросе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала. "Брюссельские воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление или кражу ("скачок" на уголовном арго), о чём старая лярва Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред.) ночью сообщила блатному европейскому сообществу. Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с замороженными активами РФ. Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не удалось "продавить своих решений на состоявшемся ночью брюссельском сборище" в вопросе поддержки Киева. "Приглашённые из ряда других стран ЕС участники отказались от взносов в европейский общак на поддержку киевских крыс", - добавил он.
10:48 19.12.2025
 
ЕС не отказался от планов по похищению активов России, считает Медведев

Медведев: ЕС временно залег на дно в вопросе конфискации российских активов

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Европа не отказалась от планов в дальнейшем похитить российские активы, но временно "залегла на дно" в этом вопросе, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер по итогам саммита заявил, что все страны ЕС осознали, что конфискация активов РФ принесла бы такие финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять. Он также отметил, что за идеей конфискации активов РФ стояли страны, "которые эмоционально живут во вражде с Россией", но рациональность восторжествовала.
"Брюссельские воры не отказались от своих планов в дальнейшем совершить ограбление или кражу ("скачок" на уголовном арго), о чём старая лярва Урсула (фон дер Ляйен, глава ЕК - ред.) ночью сообщила блатному европейскому сообществу. Чтобы не прослыть ссученными среди местного преступного мира, брюссельская кодла решила временно залечь на дно", - написал Медведев в своем Telegram-канале, комментируя ситуацию с замороженными активами РФ.
Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу не удалось "продавить своих решений на состоявшемся ночью брюссельском сборище" в вопросе поддержки Киева.
"Приглашённые из ряда других стран ЕС участники отказались от взносов в европейский общак на поддержку киевских крыс", - добавил он.
Макрон назвал главный рычаг давления на Россию
