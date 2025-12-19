https://1prime.ru/20251219/neft--865698974.html
Нефть торгуется в минусе вторую неделю подряд
2025-12-19T08:31+0300
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Нефть в пятницу утром готовится завершить в минусе вторую неделю подряд, поскольку опасения растущего избытка предложения перевешивают потенциальные перебои в поставках, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 7.25 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,2%, до 59,7 доллара за баррель, а январских фьючерсов на WTI - на 0,27%, до 56 долларов за баррель. По итогам прошлой недели Brent и WTI подешевели примерно на 4%. "Доминирующее настроение сейчас - это однозначно структурный избыток нефти", - цитирует агентство Рейтер слова главного инвестиционного директора Karobaar Capital LP в Чикаго Хариса Хуршида (Haris Khurshid). "Это восприятие профицита перевешивает геополитические вспышки напряжённости", - добавил аналитик. По наблюдениям аналитиков, спрос на нефть в Китае продолжает расти, но более медленными и неопределенными темпами, чем раньше, и страна располагает огромными запасами нефти на складах. Также инвесторы продолжают оценивать ежемесячный доклад ОПЕК, вышедший на прошлой неделе. Сохранился прогноз по мировому спросу на нефть на текущий год: организация по-прежнему ожидает роста спроса на 1,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2024 годом – до 105,14 миллиона баррелей в сутки.
