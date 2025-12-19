Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть продолжает дешеветь в пятницу днем - 19.12.2025, ПРАЙМ
Нефть продолжает дешеветь в пятницу днем
2025-12-19T14:23+0300
2025-12-19T14:23+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
опек
saxo bank
goldman sachs
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Нефть в пятницу продолжает дешеветь, хотя и не такими темпами, как ранее, вследствие "избытка" сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 13.58 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,07% относительно предыдущего закрытия - до 59,78 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до 55,98 доллара. Цены на нефть завершают вторую неделю подряд в минусе. По итогам прошлой недели Brent и WTI подешевели примерно на 4%. Инвесторы продолжают говорить о глобальном "избытке" предложения нефти в следующем году, чему способствуют рост добычи со стороны ОПЕК+, а также США и других стран. "То, что цены удерживаются на этих уровнях, говорит о том, что рынок сейчас буквально залит нефтью", - цитирует агентство Рейтер слова главы стратегии сырьевых рынков в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Экономисты Goldman Sachs также прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть марок Brent и WTI. По их словам, средние значения цен в новом году составят 56 и 52 доллара за баррель соответственно. Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 19 декабря их число выросло на одну и составило 414 агрегатов.
нефть, рынок, сша, опек, saxo bank, goldman sachs
Энергетика, Нефть, Рынок, США, ОПЕК, Saxo Bank, Goldman Sachs
14:23 19.12.2025
 
Нефть продолжает дешеветь в пятницу днем

Нефть продолжает дешеветь из-за избытка на рынке

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Нефть в пятницу продолжает дешеветь, хотя и не такими темпами, как ранее, вследствие "избытка" сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 13.58 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижается на 0,07% относительно предыдущего закрытия - до 59,78 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,3%, до 55,98 доллара.
Цены на нефть завершают вторую неделю подряд в минусе. По итогам прошлой недели Brent и WTI подешевели примерно на 4%. Инвесторы продолжают говорить о глобальном "избытке" предложения нефти в следующем году, чему способствуют рост добычи со стороны ОПЕК+, а также США и других стран.
"То, что цены удерживаются на этих уровнях, говорит о том, что рынок сейчас буквально залит нефтью", - цитирует агентство Рейтер слова главы стратегии сырьевых рынков в Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
Экономисты Goldman Sachs также прогнозируют дальнейшее снижение цен на нефть марок Brent и WTI. По их словам, средние значения цен в новом году составят 56 и 52 доллара за баррель соответственно.
Позднее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 19 декабря их число выросло на одну и составило 414 агрегатов.
ЭнергетикаНефтьРынокСШАОПЕКSaxo BankGoldman Sachs
 
 
Заголовок открываемого материала