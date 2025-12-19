Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть готовятся показать второе подряд недельное снижение - 19.12.2025
Цены на нефть готовятся показать второе подряд недельное снижение
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на 1%, при этом готовятся завершить вторую подряд неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.13 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,15% - до 60,51 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,13%, до 56,63 доллара. С понедельника Brent подешевел на 1,1%, WTI - на 1,2%. По итогам прошедшей недели обе марки подешевели более чем на 4%. Инвесторов по-прежнему беспокоят ожидания переизбытка сырья на нефтяном рынке в следующем году, что и вызвало снижение цен. Эксперты отмечают, что нефти на рынке достаточно, чтобы покрыть любые возможные перебои поставок. "То, что мы остаемся на этих уровнях, указывает на то, что рынок в настоящее время перенасыщен нефтью", - сказал агентству Рейтер аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen). Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 19 декабря их число сократилось на 8 - до 406 установок.
21:18 19.12.2025
 
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пятницу вечером на 1%, при этом готовятся завершить вторую подряд неделю в минусе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.13 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,15% - до 60,51 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,13%, до 56,63 доллара.
С понедельника Brent подешевел на 1,1%, WTI - на 1,2%. По итогам прошедшей недели обе марки подешевели более чем на 4%.
Инвесторов по-прежнему беспокоят ожидания переизбытка сырья на нефтяном рынке в следующем году, что и вызвало снижение цен. Эксперты отмечают, что нефти на рынке достаточно, чтобы покрыть любые возможные перебои поставок.
"То, что мы остаемся на этих уровнях, указывает на то, что рынок в настоящее время перенасыщен нефтью", - сказал агентству Рейтер аналитик Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).
Ранее в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 19 декабря их число сократилось на 8 - до 406 установок.
