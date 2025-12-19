https://1prime.ru/20251219/putin--865717640.html
Путин не стал подмигивать в подтверждение существования инопланетян
россия
общество
владимир путин
вгтрк
итоги года с владимиром путиным — 2025
МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не стал подмигивать в ответ на просьбу подтвердить таким образом реальность инопланетян. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президента попросили подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетян, но эта информация засекречена. "Я вам подмигну потом", - с улыбкой сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, будет ли он подмигивать. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12.00 пятницы. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
