Путин не стал подмигивать в подтверждение существования инопланетян

Путин не стал подмигивать в подтверждение существования инопланетян

2025-12-19T14:33+0300

россия

общество

владимир путин

вгтрк

итоги года с владимиром путиным — 2025

МОСКВА, 19 дек – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не стал подмигивать в ответ на просьбу подтвердить таким образом реальность инопланетян. В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президента попросили подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетян, но эта информация засекречена. "Я вам подмигну потом", - с улыбкой сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, будет ли он подмигивать. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в 12.00 пятницы. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

