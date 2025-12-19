Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/putin-865706829.html
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире - 19.12.2025, ПРАЙМ
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:20+0300
2025-12-19T12:20+0300
общество
россия
владимир путин
вгтрк
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865706667_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_f88cc02fd62589f4843c6ccdc48122ff.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу 4 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, а среди операторов, принимающих обращения россиян, есть ветераны СВО. В самом Гостином дворе собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.
https://1prime.ru/20251219/chislo--865705611.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865706667_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_f3d28bfcd40a58d36d756cf33d943448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, владимир путин, вгтрк, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ВГТРК, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
12:20 19.12.2025
 
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире

Итоги года с Владимиром Путиным начались в прямом эфире

© РИА Новости . Алексей НикольскийПрямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу 4 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, а среди операторов, принимающих обращения россиян, есть ветераны СВО.
В самом Гостином дворе собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года
11:46
 
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинВГТРКИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала