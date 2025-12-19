https://1prime.ru/20251219/putin-865706829.html
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире - 19.12.2025, ПРАЙМ
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T12:20+0300
2025-12-19T12:20+0300
2025-12-19T12:20+0300
общество
россия
владимир путин
вгтрк
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865706667_0:0:2902:1632_1920x0_80_0_0_f88cc02fd62589f4843c6ccdc48122ff.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу 4 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, а среди операторов, принимающих обращения россиян, есть ветераны СВО. В самом Гостином дворе собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.
https://1prime.ru/20251219/chislo--865705611.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865706667_130:0:2859:2047_1920x0_80_0_0_f3d28bfcd40a58d36d756cf33d943448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, владимир путин, вгтрк, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ВГТРК, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Итоги года с Путиным начались в прямом эфире
Итоги года с Владимиром Путиным начались в прямом эфире
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК
Павел Зарубин.
Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу 4 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, а среди операторов, принимающих обращения россиян, есть ветераны СВО.
В самом Гостином дворе собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.
Число обращений на прямую линию с Путиным превысило показатели 2024 года