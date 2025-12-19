Итоги года с Путиным начались в прямом эфире

https://1prime.ru/20251219/putin-865706829.html

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. "Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, ответит на вопросы журналистов и россиян. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин. Для сбора обращений от граждан был организован колл-центр, он начал работу 4 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы, а среди операторов, принимающих обращения россиян, есть ветераны СВО. В самом Гостином дворе собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получат представители СМИ в том числе из недружественных стран.

