Путин оценил рост промышленного производства в России
Промышленное производство в РФ в 2025 году выросло на 1%, заявил президент России Владимир Путин. | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в 2025 году выросло на 1%, заявил президент России Владимир Путин. "Промышленное производство выросло тоже на 1%, а вот обрабатывающая промышленность - на 3,1%", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
