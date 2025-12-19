ЦБ находится под постоянным давлением, заявил Путин

https://1prime.ru/20251219/putin-865713643.html
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Центральный банк РФ находится под постоянным давлением, заявил президент России Владимир Путин. "Вы знаете, Центральный банк, понятно, находится под постоянным давлением", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.
