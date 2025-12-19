https://1prime.ru/20251219/putin-865715061.html

Путин объяснил цели изменения НДС

Путин объяснил цели изменения НДС

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Цели повышения НДС простые - достичь сбалансированности бюджета, заявил президент России Владимир Путин. "Я уже как-то об этом говорил, было принято решение, что самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, это повышение НДС... И цели простые, я вначале только что об этом говорил. Цель – достичь сбалансированности бюджета", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу, в полдень. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Мероприятие проходит в московском Гостином дворе. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

