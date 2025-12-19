https://1prime.ru/20251219/putin-865720613.html

Путин объяснил, для чего нужен повышенный утилизационный сбор

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Утилизационный сбор направлен на благородную цель технологического развития в России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Повышение утилизационного сбора, повышение стоимости этих машин, речь идет о достаточно дорогих машинах мощностью 160 лошадиных сил, безусловно, правительство это понимает, затрагивает граждан как минимум со средними, хорошими относительно общего состояния дел доходами в основном в крупных городах... Связано это с попыткой министерства финансов получить дополнительный доход для решения благородной цели - технологического развития", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

