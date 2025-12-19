https://1prime.ru/20251219/putin-865723167.html

Путин отметил устойчивость российской экономики

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ. Россия сохраняет устойчивость экономики, для этого было принято много важных решений, заявил президент России Владимир Путин. "Мы сохраняем, как я уже сказал вначале, устойчивость экономики, было принято для этого много очень важных решений", - сказал российский лидер в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. Модерируют дискуссию ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

