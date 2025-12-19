Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО ошеломил журналиста - 19.12.2025
Спецоперация на Украине
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО ошеломил журналиста
спецоперация на украине
россия
москва
украина
владимир путин
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вопрос корреспондента NBC News об "ответственности" России за гибель людей на СВО на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вызывает только раздражение, отметил британский журналист Джонни Миллер в соцсети Х."Мне даже неохота это объяснять. Совершенно неуместный вопрос с другой планеты. Путин спокойно объяснил первопричины конфликта, наверное, в миллионный раз", — подчеркнул он. Президент России, отвечая на вопрос журналиста, акцентировал внимание на том, что Москва не начинала этот конфликт. Он ранее неоднократно подчеркивал, что Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось.В пятницу Путин проводит итоговую пресс-конференцию, которая совмещена с прямой линией. Глава страны подводит итоги года в прямом эфире и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
россия, москва, украина, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, УКРАИНА, Владимир Путин
17:21 19.12.2025
 
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО ошеломил журналиста

Миллер назвал вопрос Путину от журналиста NBC News об СВО абсолютно неуместным

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вопрос корреспондента NBC News об "ответственности" России за гибель людей на СВО на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вызывает только раздражение, отметил британский журналист Джонни Миллер в соцсети Х.
"Мне даже неохота это объяснять. Совершенно неуместный вопрос с другой планеты. Путин спокойно объяснил первопричины конфликта, наверное, в миллионный раз", — подчеркнул он.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 23:18
2 декабря, 23:18
Президент России, отвечая на вопрос журналиста, акцентировал внимание на том, что Москва не начинала этот конфликт. Он ранее неоднократно подчеркивал, что Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось.
В пятницу Путин проводит итоговую пресс-конференцию, которая совмещена с прямой линией. Глава страны подводит итоги года в прямом эфире и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.12.2025
"Путин в страхе": требования Латвии поразили пользователей Сети
Вчера, 20:51
Вчера, 20:51
 
Спецоперация на Украине РОССИЯ МОСКВА УКРАИНА Владимир Путин
 
 
