https://1prime.ru/20251219/putin-865725714.html

"С другой планеты": вопрос Путину об СВО ошеломил журналиста

"С другой планеты": вопрос Путину об СВО ошеломил журналиста - 19.12.2025, ПРАЙМ

"С другой планеты": вопрос Путину об СВО ошеломил журналиста

Вопрос корреспондента NBC News об "ответственности" России за гибель людей на СВО на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вызывает только раздражение,... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T17:21+0300

2025-12-19T17:21+0300

2025-12-19T17:21+0300

спецоперация на украине

россия

москва

украина

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/13/865707952_0:52:3059:1773_1920x0_80_0_0_4b08396228d728275583a2657352a7cc.jpg

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вопрос корреспондента NBC News об "ответственности" России за гибель людей на СВО на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вызывает только раздражение, отметил британский журналист Джонни Миллер в соцсети Х."Мне даже неохота это объяснять. Совершенно неуместный вопрос с другой планеты. Путин спокойно объяснил первопричины конфликта, наверное, в миллионный раз", — подчеркнул он. Президент России, отвечая на вопрос журналиста, акцентировал внимание на том, что Москва не начинала этот конфликт. Он ранее неоднократно подчеркивал, что Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось.В пятницу Путин проводит итоговую пресс-конференцию, которая совмещена с прямой линией. Глава страны подводит итоги года в прямом эфире и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.

https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html

https://1prime.ru/20251218/latviya-865688750.html

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, украина, владимир путин