"С другой планеты": вопрос Путину об СВО ошеломил журналиста
2025-12-19T17:21+0300
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Вопрос корреспондента NBC News об "ответственности" России за гибель людей на СВО на прямой линии с президентом Владимиром Путиным вызывает только раздражение, отметил британский журналист Джонни Миллер в соцсети Х."Мне даже неохота это объяснять. Совершенно неуместный вопрос с другой планеты. Путин спокойно объяснил первопричины конфликта, наверное, в миллионный раз", — подчеркнул он. Президент России, отвечая на вопрос журналиста, акцентировал внимание на том, что Москва не начинала этот конфликт. Он ранее неоднократно подчеркивал, что Россия должна добиться устранения первопричин конфликта на Украине, чтобы ничего подобного не повторялось.В пятницу Путин проводит итоговую пресс-конференцию, которая совмещена с прямой линией. Глава страны подводит итоги года в прямом эфире и отвечает на вопросы журналистов и обращения россиян.
