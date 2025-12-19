https://1prime.ru/20251219/putin-865734603.html

СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина

СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась в значимый для урегулирования на Украине момент и привлекла внимание на Западе, отмечает телеканал Al Jazeera."Заявления Путина прозвучали в решающий момент и находятся под пристальным вниманием западных чиновников", — говорится в публикации.Американский телеканал NBC и французская газета Parisien пишут, что на конференции затрагивались разные по масштабу и значимости вопросы: от украинского конфликта до темы существования инопланетян, телефонных мошенников и состояния дорожной инфраструктуры. Газета Politico отметила, что наблюдать за мероприятием было интересно. Помимо украинского кризиса, российский президент также прокомментировал экономическую ситуацию в стране, опираясь на статистические данные, пишет американское издание Washington Post. Газета также обратила внимание на то, что Путин предупредил Европу о несоответствии ее отношения к России новому "все более дружелюбному к Москве" американскому курсу.Газета Politico заключила, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными, и подчеркнула слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. Как Politico, так и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.

