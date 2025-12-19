Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина - 19.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
СМИ сообщили об особом внимании Запада к речи Путина
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась в значимый для урегулирования на Украине момент и привлекла внимание на Западе, отмечает... | 19.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась в значимый для урегулирования на Украине момент и привлекла внимание на Западе, отмечает телеканал Al Jazeera."Заявления Путина прозвучали в решающий момент и находятся под пристальным вниманием западных чиновников", — говорится в публикации.Американский телеканал NBC и французская газета Parisien пишут, что на конференции затрагивались разные по масштабу и значимости вопросы: от украинского конфликта до темы существования инопланетян, телефонных мошенников и состояния дорожной инфраструктуры. Газета Politico отметила, что наблюдать за мероприятием было интересно. Помимо украинского кризиса, российский президент также прокомментировал экономическую ситуацию в стране, опираясь на статистические данные, пишет американское издание Washington Post. Газета также обратила внимание на то, что Путин предупредил Европу о несоответствии ее отношения к России новому "все более дружелюбному к Москве" американскому курсу.Газета Politico заключила, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными, и подчеркнула слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. Как Politico, так и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.
22:55 19.12.2025
 
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоялась в значимый для урегулирования на Украине момент и привлекла внимание на Западе, отмечает телеканал Al Jazeera.
"Заявления Путина прозвучали в решающий момент и находятся под пристальным вниманием западных чиновников", — говорится в публикации.
Американский телеканал NBC и французская газета Parisien пишут, что на конференции затрагивались разные по масштабу и значимости вопросы: от украинского конфликта до темы существования инопланетян, телефонных мошенников и состояния дорожной инфраструктуры. Газета Politico отметила, что наблюдать за мероприятием было интересно.
Помимо украинского кризиса, российский президент также прокомментировал экономическую ситуацию в стране, опираясь на статистические данные, пишет американское издание Washington Post. Газета также обратила внимание на то, что Путин предупредил Европу о несоответствии ее отношения к России новому "все более дружелюбному к Москве" американскому курсу.
Газета Politico заключила, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными, и подчеркнула слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. Как Politico, так и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.
