Guardian указала на важную деталь в речи Путина - 19.12.2025
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Guardian указала на важную деталь в речи Путина
Guardian указала на важную деталь в речи Путина
Президент России Владимир Путин подтвердил непоколебимую позицию по Украине, отвечая на вопросы во время прямой линии, обратила внимание британская газета... | 19.12.2025, ПРАЙМ
Новости
россия, украина, европа, запад, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, ЗАПАД, Владимир Путин
23:44 19.12.2025 (обновлено: 23:47 19.12.2025)
 
Guardian указала на важную деталь в речи Путина

Guardian: Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы об урегулировании на Украине

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
© РИА Новости . Сергей Бобылев
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подтвердил непоколебимую позицию по Украине, отвечая на вопросы во время прямой линии, обратила внимание британская газета Guardian.
"Путин занял жесткую позицию, отвечая на вопросы по конфликту на Украине, вновь подчеркнув решимость продолжать боевые действия, пока не будут выполнены все условия Москвы", — говорится в публикации.
Американский телеканал NBC и французская газета Parisien пишут, что на конференции затрагивались разные по масштабу и значимости вопросы: от украинского конфликта до темы существования инопланетян, телефонных мошенников и состояния дорожной инфраструктуры. Газета Politico отметила, что наблюдать за мероприятием было интересно.
Помимо украинского кризиса, российский президент также прокомментировал экономическую ситуацию в стране, опираясь на статистические данные, пишет американское издание Washington Post. Газета также обратила внимание на то, что Путин предупредил Европу о несоответствии ее отношения к России новому "все более дружелюбному к Москве" американскому курсу.
Газета Politico заключила, что цели России в рамках специальной военной операции остаются неизменными, и подчеркнула слова Путина о том, что мяч в вопросе урегулирования конфликта на стороне Запада. Как Politico, так и американский телеканал CNN нашли интересным заявление российского лидера о том, что Москва готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах Украины.
Спецоперация на Украине
 
 
