https://1prime.ru/20251219/sanktsii-865669131.html

"Замены нет": стало известно, чего лишилась Европа из-за России

"Замены нет": стало известно, чего лишилась Европа из-за России - 19.12.2025, ПРАЙМ

"Замены нет": стало известно, чего лишилась Европа из-за России

Из-за собственных санкций Германия потеряла более 70% экспорта в России. Наблюдатели отмечают: ФРГ утрачивает позиции и на других рынках. О причинах такого... | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T07:07+0300

2025-12-19T07:07+0300

2025-12-19T07:07+0300

статья

мировая экономика

германия

европа

китай

ес

volkswagen

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/64/841256427_0:174:2401:1524_1920x0_80_0_0_67f450df71ee1ea93ef4765608ae1080.jpg

МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. Из-за собственных санкций Германия потеряла более 70% экспорта в России. Наблюдатели отмечают: ФРГ утрачивает позиции и на других рынках. О причинах такого положения — в материале "Прайм".Утратили важноеЕсли в январе — сентябре 2021-го Германия поставляла в Россию услуг и товаров на 19,6 миллиарда евро, то за тот же период 2025-го — лишь на 5,2 миллиарда. То есть экспорт сократился на 73,5%, пишет РИА Новости.Средний ежемесячный показатель упал с 2,3 миллиарда до 584 миллионов евро.Потеря российского рынка заметно ухудшила ситуацию в экономике ФРГ, говорит доцент кафедры естественно-научных дисциплин университета "Синергия" Кирилл Щербаков.По его словам, Россия была важна не столько объемами, сколько качеством спроса: туда поставлялась сложная и дорогая промышленная продукция."Германия лидировала в Евросоюзе во многом благодаря экспорту. Внутренний немецкий рынок не способен обеспечить таких темпов роста, какие были", — отмечает, в свою очередь, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (ГУУ) Максим Чирков.В 2016-м ВВП Германии увеличился на 1,9%, в 2017-м — на 2,2%.Теперь же деградируют целые отрасли: химическая, автопром."Отказ от российских энергоносителей привел к росту цен на энергию, что ударило по конкурентоспособности немецкой промышленности. В результате экономика вошла в фазу затяжной стагнации, предприятия столкнулись с сокращением производства и прибыли", — поясняет Щербаков.В 2023-м ВВП снизился на 0,3%, в 2024-м — на 0,2.Теряет позицииПолностью заменить российский рынок Берлин не смог. Часть экспорта перенаправили в другие страны ЕС, а также в Азию, на Ближний Восток и в Латинскую Америку. Но эти направления менее выгодны. Там выше конкуренция и ниже маржинальность, указывает эксперт.А Китай из партнера превратился в сильного конкурента."На рынках Азии и Африки немецкие товары вытесняют более дешевые аналоги, прежде всего из КНР. В США и внутри ЕС рынки и так насыщенны, а правительства защищают национальных производителей", – добавляет Щербаков.По данным Handelsblatt, совокупная доля немецких автомобилей в Европе, США и Китае впервые за десятилетия упала ниже 20%.В сентябре новых машин заказали на 19% меньше по сравнению с тем же месяцем 2024-го, сообщили в Союзе машиностроителей Германии (VDMA).Внутренних заказов убавилось на пять процентов, зарубежных — на 24%.Только за год — с июня 2024-го по июнь 2025-го — немецкий автопром потерял 51,5 тысячи рабочих мест.В третьем квартале прибыль Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz обвалилась сразу на 76%, примерно до 1,7 миллиарда евро. Это минимум с 2009-го.Немецкие химзаводы работают на 70% мощности при пороге рентабельности в 80%. Основная проблема – избыток предложения из Китая и устойчиво слабый спрос со стороны ключевых покупателей, тех же автопроизводителей. Плюс высокие затраты на энергию и оплату труда.Глубокая перестройкаГермания движется к необходимости глубокой перестройки экономической модели. Возврата к прежней, основанной на дешевой энергии и экспорте, уже не будет, считает Щербаков."Без серьезных реформ страна рискует надолго застрять в состоянии слабого роста и постепенно утратить позиции одного из ведущих промышленных и экспортных центров Европы", — убежден он.По мнению Чиркова, Германия полным ходом приближается к полномасштабному экономическому кризису. Усугубляется и долговая проблема. Впрочем, уточняет эксперт, кризис, вероятно, накроет всю Европу.

https://1prime.ru/20251127/germaniya-864938019.html

https://1prime.ru/20251202/germaniya-865123156.html

германия

европа

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

мировая экономика, германия, европа, китай, ес, volkswagen