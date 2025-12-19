https://1prime.ru/20251219/vladivostok-865694872.html

Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды

Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды

ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - ПРАЙМ. Свыше 120 пассажиров ожидают во Владивостоке вылета рейса в Улан-Удэ, который накануне вернулся в аэропорт вылета в Приморье из-за непогоды в Бурятии, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Восемнадцатого декабря в 20.33 (13.33 мск) воздушное судно, выполнявшее рейс из Владивостока, вылетело по маршруту, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения Улан-Удэ экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Расчетное время отправления сегодня в 16.05 (09.05 мск)", - говорится в сообщении. Вылета ожидают 124 пассажира, в том числе двое детей. Перевозчик организовал предоставление гражданам обязательных услуг, иногородние расселены в гостинице.

2025

