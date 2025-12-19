Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды - 19.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251219/vladivostok-865694872.html
Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды
Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды - 19.12.2025, ПРАЙМ
Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды
Свыше 120 пассажиров ожидают во Владивостоке вылета рейса в Улан-Удэ, который накануне вернулся в аэропорт вылета в Приморье из-за непогоды в Бурятии, сообщает... | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T02:50+0300
2025-12-19T04:16+0300
бизнес
владивосток
улан-удэ
приморье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865694872.jpg?1766107005
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - ПРАЙМ. Свыше 120 пассажиров ожидают во Владивостоке вылета рейса в Улан-Удэ, который накануне вернулся в аэропорт вылета в Приморье из-за непогоды в Бурятии, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Восемнадцатого декабря в 20.33 (13.33 мск) воздушное судно, выполнявшее рейс из Владивостока, вылетело по маршруту, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения Улан-Удэ экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Расчетное время отправления сегодня в 16.05 (09.05 мск)", - говорится в сообщении. Вылета ожидают 124 пассажира, в том числе двое детей. Перевозчик организовал предоставление гражданам обязательных услуг, иногородние расселены в гостинице.
владивосток
улан-удэ
приморье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, владивосток, улан-удэ, приморье
Бизнес, Владивосток, Улан-Удэ, Приморье
02:50 19.12.2025 (обновлено: 04:16 19.12.2025)
 
Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся в аэропорт вылета из-за непогоды

Рейс Владивосток - Улан-Удэ вернулся из-за непогоды, нового вылета ожидают 124 человека

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 19 дек - ПРАЙМ. Свыше 120 пассажиров ожидают во Владивостоке вылета рейса в Улан-Удэ, который накануне вернулся в аэропорт вылета в Приморье из-за непогоды в Бурятии, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Восемнадцатого декабря в 20.33 (13.33 мск) воздушное судно, выполнявшее рейс из Владивостока, вылетело по маршруту, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту назначения Улан-Удэ экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Расчетное время отправления сегодня в 16.05 (09.05 мск)", - говорится в сообщении.
Вылета ожидают 124 пассажира, в том числе двое детей.
Перевозчик организовал предоставление гражданам обязательных услуг, иногородние расселены в гостинице.
 
БизнесВладивостокУлан-УдэПриморье
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала