https://1prime.ru/20251219/yuan-865730701.html

Курс юаня к рублю снизился в пятницу на Московской бирже

Курс юаня к рублю снизился в пятницу на Московской бирже - 19.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю снизился в пятницу на Московской бирже

Рубль подрос к юаню по итогам торгов пятницы, но снизился за неделю, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-19T19:19+0300

2025-12-19T19:19+0300

2025-12-19T19:19+0300

китайский юань

рынок

наталья ващелюк

банк россия

"бкс мир инвестиций"

минфин

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль подрос к юаню по итогам торгов пятницы, но снизился за неделю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, закрыв торги на отметке 11,31 рубля. За неделю курс юаня вырос на 7 копеек. Февральский фьючерс нефти марки Brent к 19.06 мск время дорожал на 0,43% - до 60,08 доллара за баррель. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. Рост в конце недели Юань по итогам пятницы снизился на 0,4%. Китайская валюта за день двигалась в диапазоне 11,28-11,52 рубля, за неделю - 11,19-11,52 рубля. "Иностранные валюты ожидаемо дорожают на фоне традиционно растущих перед праздниками расходов компаний и домохозяйств, повышения спроса на наличную валюту со стороны тех, кто готовится к зарубежным поездкам, роста импорта. Решение ЦБ понизить ключевую ставку рубль встретил нейтрально, поскольку шаг снижения небольшой и был ожидаемым", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее смягчение денежно-кредитных условий по определению негативно для рубля, и на горизонте 2026 года снижение ставок будет оказывать системное давление на рубль, отметил Шепелев. "Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций может стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели. Однако негативный эффект, вероятно, будет скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий, операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила, подготовкой к налоговому периоду", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". Прогнозы "Вряд ли курс продвинется сильно выше до праздников – на стороне рубля может выступать декабрьский налоговый период. Не будем забывать и ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу в эквиваленте более 15 миллиардов рублей. Таким образом, на будущей неделе ждем доллар ближе к 82, юань выше 11,5 рубля", - ожидает Шепелев. На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 79-82 рубля, юаня – 11,2-11,6 рубля при отсутствии внешних шоков, прогнозирует Ващелюк.

https://1prime.ru/20251219/tsb-865727772.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, наталья ващелюк, банк россия, "бкс мир инвестиций", минфин, юань