https://1prime.ru/20251219/yuan-865730701.html
Курс юаня к рублю снизился в пятницу на Московской бирже
Курс юаня к рублю снизился в пятницу на Московской бирже - 19.12.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю снизился в пятницу на Московской бирже
Рубль подрос к юаню по итогам торгов пятницы, но снизился за неделю, следует из данных Московской биржи. | 19.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-19T19:19+0300
2025-12-19T19:19+0300
2025-12-19T19:19+0300
китайский юань
рынок
наталья ващелюк
банк россия
"бкс мир инвестиций"
минфин
юань
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль подрос к юаню по итогам торгов пятницы, но снизился за неделю, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, закрыв торги на отметке 11,31 рубля. За неделю курс юаня вырос на 7 копеек. Февральский фьючерс нефти марки Brent к 19.06 мск время дорожал на 0,43% - до 60,08 доллара за баррель. Банк России по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых. Рост в конце недели Юань по итогам пятницы снизился на 0,4%. Китайская валюта за день двигалась в диапазоне 11,28-11,52 рубля, за неделю - 11,19-11,52 рубля. "Иностранные валюты ожидаемо дорожают на фоне традиционно растущих перед праздниками расходов компаний и домохозяйств, повышения спроса на наличную валюту со стороны тех, кто готовится к зарубежным поездкам, роста импорта. Решение ЦБ понизить ключевую ставку рубль встретил нейтрально, поскольку шаг снижения небольшой и был ожидаемым", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее смягчение денежно-кредитных условий по определению негативно для рубля, и на горизонте 2026 года снижение ставок будет оказывать системное давление на рубль, отметил Шепелев. "Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций может стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели. Однако негативный эффект, вероятно, будет скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий, операциями Банка России и Минфина в рамках бюджетного правила, подготовкой к налоговому периоду", - рассказала Наталья Ващелюк из УК "Первая". Прогнозы "Вряд ли курс продвинется сильно выше до праздников – на стороне рубля может выступать декабрьский налоговый период. Не будем забывать и ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу в эквиваленте более 15 миллиардов рублей. Таким образом, на будущей неделе ждем доллар ближе к 82, юань выше 11,5 рубля", - ожидает Шепелев. На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 79-82 рубля, юаня – 11,2-11,6 рубля при отсутствии внешних шоков, прогнозирует Ващелюк.
https://1prime.ru/20251219/tsb-865727772.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_5d3c85dfa89be24e4fbc949f9cfb9ab8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, наталья ващелюк, банк россия, "бкс мир инвестиций", минфин, юань
Китайский юань, Рынок, Наталья Ващелюк, банк Россия, "БКС Мир инвестиций", Минфин, юань
МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль подрос к юаню по итогам торгов пятницы, но снизился за неделю, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 5 копеек, закрыв торги на отметке 11,31 рубля. За неделю курс юаня вырос на 7 копеек.
Февральский фьючерс нефти марки Brent к 19.06 мск время дорожал на 0,43% - до 60,08 доллара за баррель.
Банк России
по итогам заседания ранее в пятницу снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Юань по итогам пятницы снизился на 0,4%. Китайская валюта за день двигалась в диапазоне 11,28-11,52 рубля, за неделю - 11,19-11,52 рубля.
"Иностранные валюты ожидаемо дорожают на фоне традиционно растущих перед праздниками расходов компаний и домохозяйств, повышения спроса на наличную валюту со стороны тех, кто готовится к зарубежным поездкам, роста импорта. Решение ЦБ понизить ключевую ставку рубль встретил нейтрально, поскольку шаг снижения небольшой и был ожидаемым", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций
".
Тем не менее смягчение денежно-кредитных условий по определению негативно для рубля, и на горизонте 2026 года снижение ставок будет оказывать системное давление на рубль, отметил Шепелев.
"Снижение нефтегазового экспорта из-за санкций может стать фактором ослабления рубля в ближайшие недели. Однако негативный эффект, вероятно, будет скорректирован относительно высокими процентными ставками, сохранением позитивных геополитических ожиданий, операциями Банка России и Минфина
в рамках бюджетного правила, подготовкой к налоговому периоду", - рассказала Наталья Ващелюк
из УК "Первая"
.
"Вряд ли курс продвинется сильно выше до праздников – на стороне рубля может выступать декабрьский налоговый период. Не будем забывать и ежедневные продажи валюты по бюджетному правилу в эквиваленте более 15 миллиардов рублей. Таким образом, на будущей неделе ждем доллар ближе к 82, юань выше 11,5 рубля", - ожидает Шепелев.
На следующей неделе курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 79-82 рубля, юаня – 11,2-11,6 рубля при отсутствии внешних шоков, прогнозирует Ващелюк.
Банк России обозначил официальный курс валют на 20 декабря