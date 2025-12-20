https://1prime.ru/20251220/avtomobili-865745622.html
Россияне в ноябре резко увеличили траты на легковушки с пробегом
2025-12-20T10:39+0300
2025-12-20T10:39+0300
2025-12-20T10:40+0300
экономика
бизнес
россия
авто
подержанные авто
импорт подержанных авто
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Жители России в ноябре 2025 года потратили на покупку легковых автомобилей с пробегом суммарно около 765 миллиардов рублей, что на 23,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало РИА Новости на основе данных агентства "Автостат". Ранее на этой неделе "Автостат" сообщил, что продажи легковых автомобилей с пробегом в России в последний месяц осени выросли на 12,2% в годовом выражении и составили 588,7 тысячи штук. При этом, по данным агентства, средняя цена на такие машины составила около 1,3 миллиона рублей. Таким образом, за месяц жители России потратили на приобретение подержанных легковых машин 765,25 миллиарда рублей, а годом ранее эта сумма составляла порядка 618,84 миллиарда. Как ранее сообщало РИА Новости, по части новых легковых автомобилей россияне в ноябре потратили 452,8 миллиарда рублей.
