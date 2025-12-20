Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый полет "Байкала" с российским двигателем ожидается в ближайшее время - 20.12.2025
Первый полет "Байкала" с российским двигателем ожидается в ближайшее время
2025-12-20T09:59+0300
2025-12-20T09:59+0300
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. "АО "УЗГА" изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800", — рассказали в министерстве. Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок. Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
09:59 20.12.2025
 
Первый полет "Байкала" с российским двигателем ожидается в ближайшее время

Минпромторг: первый полет "Байкала" с российским двигателем ожидается в ближайшее время

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Первый полет легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800 ожидается в ближайшее время, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ.
"АО "УЗГА" изготовлены опытные образцы самолета ЛМС-901 и двигателя ВК-800, выполнены испытания двигателя ВК-800 в составе летающей лаборатории Як-40. В настоящее время ведутся сертификационные испытания, в ближайшее время ожидается первый полет самолета с двигателем ВК-800", — рассказали в министерстве.
Президент РФ Владимир Путин заявил в пятницу в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что Россия нуждается в самолете для региональных перевозок.
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
 
Заголовок открываемого материала