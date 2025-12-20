Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм - 20.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм
Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм - 20.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм
Российским компаниям может быть интересно участвовать в инфраструктурных проектах на территории Ботсваны, а также работать в сфере горнодобывающей... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T17:02+0300
2025-12-20T17:02+0300
экономика
бизнес
россия
ботсвана
африка
каир
сергей лавров
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg
КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российским компаниям может быть интересно участвовать в инфраструктурных проектах на территории Ботсваны, а также работать в сфере горнодобывающей промышленности этой страны, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества Ботсваны Фенио Бутале. "Еще один аспект, на который, как мы считаем, должны обратить внимание российские и международные компании - это наша потребность в масштабной модернизации инфраструктуры… Кроме того, как я уже говорил, у нас огромный потенциал в минерально-сырьевом секторе, который также требует инвестиций в разведку и производство. Мы открыты и твердо верим, что Ботсвана как самая политически и экономически стабильная страна в Африке является лучшим местом для инвестиций", - заявил министр. Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
ботсвана
африка
каир
бизнес, россия, ботсвана, африка, каир, сергей лавров, мид
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Ботсвана, АФРИКА, Каир, Сергей Лавров, МИД
17:02 20.12.2025
 
Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм

Глава МИД Ботсваны: фирмы РФ может заинтересовать потребность Ботсваны в инфраструктуре

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российским компаниям может быть интересно участвовать в инфраструктурных проектах на территории Ботсваны, а также работать в сфере горнодобывающей промышленности этой страны, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества Ботсваны Фенио Бутале.
"Еще один аспект, на который, как мы считаем, должны обратить внимание российские и международные компании - это наша потребность в масштабной модернизации инфраструктуры… Кроме того, как я уже говорил, у нас огромный потенциал в минерально-сырьевом секторе, который также требует инвестиций в разведку и производство. Мы открыты и твердо верим, что Ботсвана как самая политически и экономически стабильная страна в Африке является лучшим местом для инвестиций", - заявил министр.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯБотсванаАФРИКАКаирСергей ЛавровМИД
 
 
Заголовок открываемого материала