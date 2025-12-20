https://1prime.ru/20251220/botsvana-865752233.html

Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм

Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм - 20.12.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Ботсваны рассказал о возможных интересах для российских фирм

Российским компаниям может быть интересно участвовать в инфраструктурных проектах на территории Ботсваны, а также работать в сфере горнодобывающей... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T17:02+0300

2025-12-20T17:02+0300

2025-12-20T17:02+0300

экономика

бизнес

россия

ботсвана

африка

каир

сергей лавров

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/56/842265608_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_799f3c578c0d5368e40a92c823d116df.jpg

КАИР, 20 дек - ПРАЙМ. Российским компаниям может быть интересно участвовать в инфраструктурных проектах на территории Ботсваны, а также работать в сфере горнодобывающей промышленности этой страны, заявил РИА Новости министр международного сотрудничества Ботсваны Фенио Бутале. "Еще один аспект, на который, как мы считаем, должны обратить внимание российские и международные компании - это наша потребность в масштабной модернизации инфраструктуры… Кроме того, как я уже говорил, у нас огромный потенциал в минерально-сырьевом секторе, который также требует инвестиций в разведку и производство. Мы открыты и твердо верим, что Ботсвана как самая политически и экономически стабильная страна в Африке является лучшим местом для инвестиций", - заявил министр. Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.

ботсвана

африка

каир

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ботсвана, африка, каир, сергей лавров, мид