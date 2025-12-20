Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фидан передал США, Европе и Украине позицию Турции по украинскому конфликту - 20.12.2025, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Фидан передал США, Европе и Украине позицию Турции по украинскому конфликту
Фидан передал США, Европе и Украине позицию Турции по украинскому конфликту
спецоперация на украине
мировая экономика
турция
сша
украина
стив уиткофф
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
мид
АНКАРА, 20 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе прошедших в Майами переговоров Анкара довела до представителей США, Европы и Украины свое видение перспектив урегулирования украинского конфликта. В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании. По данным издания Axios, в консультациях также приняли участие премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как пояснил Фидан, стороны подробно обсудили текущую ситуацию и обменялись оценками происходящего. Он напомнил, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Туркменистан провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным и ознакомился с его позицией относительно возможных путей урегулирования. "Вчера мы узнали позиции представителей США, Украины и Европы и, в свою очередь, передали им наше видение перспектив урегулирования конфликта. Обсуждения продолжались до поздней ночи", — отметил министр, видео заявлений которого привела пресс-служба МИД Турции.
мировая экономика, турция, сша, украина, стив уиткофф, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, мид
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, США, УКРАИНА, Стив Уиткофф, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, МИД
Фидан передал США, Европе и Украине позицию Турции по украинскому конфликту

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГлава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
АНКАРА, 20 дек — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что в ходе прошедших в Майами переговоров Анкара довела до представителей США, Европы и Украины свое видение перспектив урегулирования украинского конфликта.
В пятницу в Майами спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провёл переговоры с главой Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, а также с советниками по вопросам безопасности Германии, Франции и Великобритании. По данным издания Axios, в консультациях также приняли участие премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Как пояснил Фидан, стороны подробно обсудили текущую ситуацию и обменялись оценками происходящего. Он напомнил, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Туркменистан провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным и ознакомился с его позицией относительно возможных путей урегулирования.
"Вчера мы узнали позиции представителей США, Украины и Европы и, в свою очередь, передали им наше видение перспектив урегулирования конфликта. Обсуждения продолжались до поздней ночи", — отметил министр, видео заявлений которого привела пресс-служба МИД Турции.
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России
7 августа, 19:13
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России
7 августа, 19:13
 
Заголовок открываемого материала