https://1prime.ru/20251220/kredit-865725850.html

"Дают каждому пятому". Как повысить шансы на отсрочку выплат по кредиту

"Дают каждому пятому". Как повысить шансы на отсрочку выплат по кредиту - 20.12.2025, ПРАЙМ

"Дают каждому пятому". Как повысить шансы на отсрочку выплат по кредиту

Рост числа отказов в реструктуризации долга со стороны банков связан с рядом объективных причин, а не с "жадностью" или "бесчеловечностью". Почему кредитные... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T07:07+0300

2025-12-20T07:07+0300

2025-12-20T07:07+0300

статья

финансы

фнс россии

кредит

кредитные каникулы

реструктуризация

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рост числа отказов в реструктуризации долга со стороны банков связан с рядом объективных причин, а не с "жадностью" или "бесчеловечностью". Почему кредитные организации перестали идти навстречу заемщикам, как повысить шанс на одобрение и что делать в случае отказа — в материале Прайм.Каждая пятая заявкаВо втором квартале удовлетворили только 20% запросов на реструктуризацию. Год назад показатель был выше — 31%, сообщают "Известия".Причем в абсолютных цифрах динамика положительная. Так, в первом полугодии 2024-го одобрили менее 500 тысяч обращений, а 2025-го — 619 тысяч. Но просьб от заемщиков стало больше в 1,8 раза — порядка трех миллионов.Общая сумма реструктурированных с января по июнь кредитов — 532 миллиарда рублей. Это треть накопленной просроченной задолженности, которая к 1 августа достигла рекордных 1,6 триллиона.Банковское сообщество обеспокоеноЭто беспокоит Банк России, и требования к платежеспособности заемщиков усиливаются.С одной стороны, реструктуризация позволяет отложить одномоментный рост проблемных задолженностей. С другой — они все равно считаются низкокачественными, приходится повышать отчисления в резервы. Кроме того, размывается горизонт планирования: непонятно, когда банк вернет средства и сможет инвестировать во что-то другое.Банки и сами понимают, что не могут массово одобрять реструктуризацию — это чревато дефицитом ликвидности. Тогда число новых выдач неизбежно сократится. Замедление кредитования и рост расходов на создание резервов снизят прибыль. В первую очередь это затронет небольшие кредитные организации, важные для регионов."Массовые программы кредитных каникул прошлых лет обернулись для банков существенными убытками. Теперь они, опасаясь повторного всплеска проблемных долгов, осторожнее подходят к любой реструктуризации", — указывает доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Татьяна Асон.Как работает законПри рассмотрении обращений банки руководствуются требованиями закона. Кредитные каникулы полагаются в чрезвычайных ситуациях. Преференции есть у участников СВО. В остальном рассрочка — дело добровольное.Есть три варианта — кредитные каникулы, ипотечные и собственные программы кредитора, банка или МФО. Для каждого прописаны четкие условия."Ключевое для большинства заемщиков — документально подтвержденное снижение дохода более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Причины могут быть разными: увольнение, сокращение зарплаты, болезнь. Учитывается только официальный заработок", — говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.Надо предоставить соответствующие справки или разрешить банку запросить данные в ФНС и Социальном фонде. Отсутствие документов автоматически делает отказ законным.Существуют и формальные ограничения. Кредитные каникулы возможны по каждому договору лишь единожды. Повторные — только в рамках специальных временных программ правительства, например, при действии режима ЧС.Что касается сумм, то для автокредита лимит — 1,6 миллиона рублей, потребкредита — 450 тысяч, по кредитным картам — 150. Ипотечные каникулы — для единственного жилья.Если заявление оформлено правильно и в положенный срок, у банка нет оснований для отказа, уверяют эксперты.Как повысить свои шансыПо мнению Алексея Войлукова, рост числа обращений за реструктуризацией связан с ухудшением финансового положения домохозяйств, а вовсе не с нежеланием кредитных организаций выполнять требования закона.Он напомнил, что у большинства банков есть собственные программы реструктуризации. Они индивидуальны и зависят от того, как банк оценивает заемщика. Если изменение графика платежей реально поможет восстановить платежеспособность, а не усугубит долговую нагрузку, дают добро.Татьяна Асон дала несколько советов, которые повысят вероятность положительного решения.Ничего личногоВажно понимать: инструмент кредитных каникул — не для постоянной отсрочки платежей, а для поддержки в трудной жизненной ситуации.Банки занимаются бизнесом, а не социальными программами. Их обязанность — зарабатывать деньги, чтобы обеспечить интересы вкладчиков и инвесторов. А в конечном счете — нормальное функционирование экономики. Поэтому условия реструктуризации такие жесткие.Банковская система сейчас переходит от массовой поддержки заемщиков к точечной и более выверенной. Это болезненный, но ожидаемый этап после периода сверхвысокой кредитной активности и последующего роста проблемных долгов, констатирует Татьяна Асон.Заемщикам следует заранее оценивать свои финансовые возможности и не особо рассчитывать на неофициальный доход. Брать отсрочку без веских оснований тоже не нужно. Если вы считаете, что столкнулись с необоснованным отказом, пользуйтесь правом на обжалование. И главное: избегайте сомнительных схем и черных кредиторов — иначе есть рискпровалиться в еще более глубокую долговую яму.

https://1prime.ru/20251118/kredit-864617329.html

https://1prime.ru/20250731/mishustin-860174312.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, фнс россии, кредит, кредитные каникулы, реструктуризация, банк россии