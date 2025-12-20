https://1prime.ru/20251220/neft-865750588.html

Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента

Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента

ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года поставила Китаю 91,494 миллиона тонн нефти, что на 7,64% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 11 месяцев текущего года обошлась Китаю в 45,872 миллиарда долларов, что на 20,25% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года, когда КНР закупила в РФ 99,064 миллиона тонн нефти на 57,523 миллиарда долларов. Отдельно в ноябре 2025 года Китай ввез из России 8,35 миллиона тонн нефти на 3,775 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.

