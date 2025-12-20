Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента - 20.12.2025
Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента
Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента - 20.12.2025, ПРАЙМ
Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента
Россия за 11 месяцев 2025 года поставила Китаю 91,494 миллиона тонн нефти, что на 7,64% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных,... | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T14:59+0300
2025-12-20T14:59+0300
энергетика
нефть
китай
рф
торговля
мировая торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года поставила Китаю 91,494 миллиона тонн нефти, что на 7,64% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР. В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 11 месяцев текущего года обошлась Китаю в 45,872 миллиарда долларов, что на 20,25% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года, когда КНР закупила в РФ 99,064 миллиона тонн нефти на 57,523 миллиарда долларов. Отдельно в ноябре 2025 года Китай ввез из России 8,35 миллиона тонн нефти на 3,775 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
китай
рф
нефть, китай, рф, торговля, мировая торговля
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, РФ, торговля, мировая торговля
14:59 20.12.2025
 
Россия за 11 месяцев сократила поставки нефти в Китай на 7,6 процента

РФ за 11 месяцев 2025 года сократила поставки нефти в Китай до 91,494 млн тонн

Нефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 20 дек – ПРАЙМ. Россия за 11 месяцев 2025 года поставила Китаю 91,494 миллиона тонн нефти, что на 7,64% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, следует из данных, опубликованных в субботу главным таможенным управлением КНР.
В стоимостном выражении закупка нефти в России за первые 11 месяцев текущего года обошлась Китаю в 45,872 миллиарда долларов, что на 20,25% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года, когда КНР закупила в РФ 99,064 миллиона тонн нефти на 57,523 миллиарда долларов.
Отдельно в ноябре 2025 года Китай ввез из России 8,35 миллиона тонн нефти на 3,775 миллиарда долларов.
Россия уже много лет подряд остается крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что было на 24% больше, чем годом ранее. По итогам 2024 года Китай закупил в России 108,47 миллиона тонн нефти на 62,425 миллиарда долларов.
 
Энергетика Нефть КИТАЙ РФ торговля мировая торговля
 
 
