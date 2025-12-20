https://1prime.ru/20251220/orden-865751956.html
Патриарх наградил главу "Транснефти" орденом Александра Невского
МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 75-летием и наградил церковным орденом председателя правления и президента ПАО "Транснефть", председателя попечительского совета Императорского православного палестинского общества Николая Токарева, следует из письма, опубликованного в субботу на сайте РПЦ. "Уважаемый Николай Петрович! Примите сердечные поздравления со знаменательной личной датой — 75-летним юбилеем... Во внимание к Вашим заслугам и в связи с празднуемым юбилеем полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского (I степени), дабы Вы стали полным кавалером этого ордена", - написал патриарх Кирилл. Он отметил, что Токарев будучи эффективным руководителем и высококлассным специалистом в своей области, также уделяет большое внимание сохранению культурного и духовного наследия России. "Признателен Вам за поддержку значимых инициатив Русской православной церкви, в том числе за Ваш важный вклад в создание музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес". Особо хотел бы отметить и Ваше участие в работе старейшей в нашей стране международной общественной организации "Императорское православное палестинское общество"... Желаю Вам крепкого здравия, бодрости духа и помощи Божией в совершаемых Вами трудах", - заключил патриарх Кирилл.
