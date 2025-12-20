https://1prime.ru/20251220/polsha-865738497.html

В Польше раскрыли, зачем Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским

2025-12-20T06:47+0300

общество

мировая экономика

польша

украина

киев

кароль навроцкий

владимир зеленский

анджей дуда

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол из Президентского дворца в Варшаве накануне встречи с Владимиром Зеленским, сообщает польское издание Fakt. "Президент Кароль Навроцкий принял решение демонтировать Круглый стол из президентского дворца. Это произошло в четверг", — говорится в материале. Навроцкий пояснил, что направил этот исторический стол в Музей истории Польши в Варшаве, как символ завершения посткоммунистической эры. "Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать "Круглый стол"; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце", — пояснил Навроцкий. Круглый стол, за которым заключались значимые для польского народа соглашения, включая легализацию партии "Солидарность", имеет большое культурное и историческое значение для страны. В пятницу Зеленский провел встречу с Навроцким, по ошибке назвав его другим именем. После переговоров польский лидер выразил недовольство тем, что помощь Варшавы недооценивается Украиной. Он передал это мнение Зеленскому в ходе "твердого, но вежливого разговора". Ранее Зеленский приглашал Кароля Навроцкого посетить Киев, куда тот еще не приезжал, в отличие от предыдущего президента Польши Анджея Дуды. Однако польский лидер не принял приглашение. Администрация президента Польши предложила провести переговоры лидеров в Варшаве 19 декабря. Подробности визита все еще обсуждаются. Отношения между Варшавой и Киевом омрачены множеством взаимных претензий. Наибольшее напряжение связано с сельскохозяйственными разногласиями: Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна для защиты своих фермеров, что вызвало недовольство со стороны Украины. В Польше растет недовольство заявлениями украинцев и чувством "неблагодарности" несмотря на значительную помощь. Исторические разногласия, такие как интерпретация событий Волынской резни, также остаются камнем преткновения.

