В Польше раскрыли, зачем Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским - 20.12.2025
В Польше раскрыли, зачем Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
В Польше раскрыли, зачем Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским - 20.12.2025, ПРАЙМ
В Польше раскрыли, зачем Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол из Президентского дворца в Варшаве накануне встречи с Владимиром Зеленским, сообщает польское | 20.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол из Президентского дворца в Варшаве накануне встречи с Владимиром Зеленским, сообщает польское издание Fakt. "Президент Кароль Навроцкий принял решение демонтировать Круглый стол из президентского дворца. Это произошло в четверг", — говорится в материале. Навроцкий пояснил, что направил этот исторический стол в Музей истории Польши в Варшаве, как символ завершения посткоммунистической эры. "Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать "Круглый стол"; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце", — пояснил Навроцкий. Круглый стол, за которым заключались значимые для польского народа соглашения, включая легализацию партии "Солидарность", имеет большое культурное и историческое значение для страны. В пятницу Зеленский провел встречу с Навроцким, по ошибке назвав его другим именем. После переговоров польский лидер выразил недовольство тем, что помощь Варшавы недооценивается Украиной. Он передал это мнение Зеленскому в ходе "твердого, но вежливого разговора". Ранее Зеленский приглашал Кароля Навроцкого посетить Киев, куда тот еще не приезжал, в отличие от предыдущего президента Польши Анджея Дуды. Однако польский лидер не принял приглашение. Администрация президента Польши предложила провести переговоры лидеров в Варшаве 19 декабря. Подробности визита все еще обсуждаются. Отношения между Варшавой и Киевом омрачены множеством взаимных претензий. Наибольшее напряжение связано с сельскохозяйственными разногласиями: Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна для защиты своих фермеров, что вызвало недовольство со стороны Украины. В Польше растет недовольство заявлениями украинцев и чувством "неблагодарности" несмотря на значительную помощь. Исторические разногласия, такие как интерпретация событий Волынской резни, также остаются камнем преткновения.
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
06:47 20.12.2025
 
В Польше раскрыли, зачем Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским

МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий распорядился убрать Круглый стол из Президентского дворца в Варшаве накануне встречи с Владимиром Зеленским, сообщает польское издание Fakt.
"Президент Кароль Навроцкий принял решение демонтировать Круглый стол из президентского дворца. Это произошло в четверг", — говорится в материале.
Навроцкий пояснил, что направил этот исторический стол в Музей истории Польши в Варшаве, как символ завершения посткоммунистической эры.
В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском
17 декабря, 07:08
17 декабря, 07:08
"Суверенная, амбициозная Польша может сделать больше, чем просто идеализировать "Круглый стол"; это важный элемент исторического обсуждения, но его нельзя идеализировать, воздавая ему дань уважения в Президентском дворце", — пояснил Навроцкий.
Круглый стол, за которым заключались значимые для польского народа соглашения, включая легализацию партии "Солидарность", имеет большое культурное и историческое значение для страны.
В пятницу Зеленский провел встречу с Навроцким, по ошибке назвав его другим именем. После переговоров польский лидер выразил недовольство тем, что помощь Варшавы недооценивается Украиной. Он передал это мнение Зеленскому в ходе "твердого, но вежливого разговора".
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России
1 декабря, 16:35
1 декабря, 16:35
Ранее Зеленский приглашал Кароля Навроцкого посетить Киев, куда тот еще не приезжал, в отличие от предыдущего президента Польши Анджея Дуды. Однако польский лидер не принял приглашение. Администрация президента Польши предложила провести переговоры лидеров в Варшаве 19 декабря. Подробности визита все еще обсуждаются.
Отношения между Варшавой и Киевом омрачены множеством взаимных претензий. Наибольшее напряжение связано с сельскохозяйственными разногласиями: Польша продлила запрет на ввоз украинского зерна для защиты своих фермеров, что вызвало недовольство со стороны Украины. В Польше растет недовольство заявлениями украинцев и чувством "неблагодарности" несмотря на значительную помощь. Исторические разногласия, такие как интерпретация событий Волынской резни, также остаются камнем преткновения.
Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России
1 октября, 07:15
1 октября, 07:15
 
ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАУКРАИНАКиевКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийАнджей Дуда
 
 
