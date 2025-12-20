https://1prime.ru/20251220/ssha-865736701.html

США собирают предложения по освоению украинских ресурсов

США собирают предложения по освоению украинских ресурсов - 20.12.2025, ПРАЙМ

США собирают предложения по освоению украинских ресурсов

Правительство США запросило у американских компаний и экспертов предложения и стратегии по освоению украинских природных ресурсов в рамках апрельской сделки,... | 20.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-20T02:29+0300

2025-12-20T02:29+0300

2025-12-20T02:37+0300

энергетика

экономика

нефть

украина

сша

вашингтон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865736701.jpg?1766187439

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ. Правительство США запросило у американских компаний и экспертов предложения и стратегии по освоению украинских природных ресурсов в рамках апрельской сделки, выяснило РИА Новости, изучив правительственный запрос. "Правительство США… запрашивает у компаний, организаций и экспертов комментарии и рекомендации… чтобы определить приоритеты при разработке американской инициативы в сфере критически важных минералов Украины", - говорится в документе. В целях запроса отмечается, что Вашингтон разрабатывает инициативу, призванную расширить участие американского бизнеса и стимулировать инвестиции в развитие украинской минеральной отрасли на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу. В документе уточняется, что работа по этому запросу будет увязана с Инвестиционным фондом восстановления, который корпорация DFC реализует вместе с Украиной. Фонд должен предоставить стартовый капитал для запуска проектов по добыче критически важных минералов, углеводородов и развитию инфраструктуры на Украине. Также подчеркивается, что, несмотря на значительные запасы сырья, украинская добывающая отрасль сталкивается с устаревшей инфраструктурой и системными проблемами, требующими срочной модернизации. Ответы на запрос должны быть направлены до 15 января 2026 года. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение 10 лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.

украина

сша

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, украина, сша, вашингтон