США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке

США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке

2025-12-20T22:06+0300

политика

россия

мировая экономика

газа

сша

израиль

дональд трамп

стив уиткофф

сергей лавров

совбез

ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обсудили с представителями Египта, Катара и Турции региональное сотрудничество на Ближнем Востоке в рамках встречи по мирному урегулированию в Газе, следует из совместного заявления, выпущенного спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в соцсети X после встречи в Майами. "Мы также обсудили меры по региональной интеграции, включая содействие торговле, развитие инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере энергетики, водных ресурсов и других общих ресурсов, которые играют ключевую роль в восстановления Газы, региональной стабильности и долгосрочном процветании", - говорится в заявлении. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.

газа

сша

израиль

2025

