Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке - 20.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251220/ssha-865756291.html
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке - 20.12.2025, ПРАЙМ
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке
Соединенные Штаты обсудили с представителями Египта, Катара и Турции региональное сотрудничество на Ближнем Востоке в рамках встречи по мирному урегулированию в | 20.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-20T22:06+0300
2025-12-20T22:06+0300
политика
россия
мировая экономика
газа
сша
израиль
дональд трамп
стив уиткофф
сергей лавров
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_0:125:2043:1274_1920x0_80_0_0_4f47030c6fce1c06fc6e08cb1c4a7de2.jpg
ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обсудили с представителями Египта, Катара и Турции региональное сотрудничество на Ближнем Востоке в рамках встречи по мирному урегулированию в Газе, следует из совместного заявления, выпущенного спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в соцсети X после встречи в Майами. "Мы также обсудили меры по региональной интеграции, включая содействие торговле, развитие инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере энергетики, водных ресурсов и других общих ресурсов, которые играют ключевую роль в восстановления Газы, региональной стабильности и долгосрочном процветании", - говорится в заявлении. В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
https://1prime.ru/20251220/ukraina-865753660.html
газа
сша
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/04/859171720_90:0:1954:1398_1920x0_80_0_0_e59332c2fbc156d8ed664f80339585ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, газа, сша, израиль, дональд трамп, стив уиткофф, сергей лавров, совбез, оон
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, Газа, США, ИЗРАИЛЬ, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Сергей Лавров, Совбез, ООН
22:06 20.12.2025
 
США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Ближнем Востоке

Уиткофф: США обсудили с Египтом, Катаром и Турцией сотрудничество на Востоке

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтивен Уиткофф
Стивен Уиткофф - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
Стивен Уиткофф. Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты обсудили с представителями Египта, Катара и Турции региональное сотрудничество на Ближнем Востоке в рамках встречи по мирному урегулированию в Газе, следует из совместного заявления, выпущенного спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в соцсети X после встречи в Майами.
"Мы также обсудили меры по региональной интеграции, включая содействие торговле, развитие инфраструктуры, а также сотрудничество в сфере энергетики, водных ресурсов и других общих ресурсов, которые играют ключевую роль в восстановления Газы, региональной стабильности и долгосрочном процветании", - говорится в заявлении.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В США сообщили о пяти препятствиях для мира на Украине
17:52
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаГазаСШАИЗРАИЛЬДональд ТрампСтив УиткоффСергей ЛавровСовбезООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала